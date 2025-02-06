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Почти 200 информщитов по безопасности установят на ж\д путях Подмосковья - РИА Новости, 06.02.2025
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Новости Подмосковья
 
14:51 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997743696.html
Почти 200 информщитов по безопасности установят на ж\д путях Подмосковья
Почти 200 информщитов по безопасности установят на ж\д путях Подмосковья - РИА Новости, 06.02.2025
Почти 200 информщитов по безопасности установят на ж\д путях Подмосковья
Около 200 информационных щитов и плакатов планируют разместить на ж\д путях Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:51:00+03:00
2025-02-06T14:51:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
люберцы
раменское
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Около 200 информационных щитов и плакатов планируют разместить на ж\д путях Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Больше всего таких щитов появится в Люберцах, Раменском и Пушкинском городских округах. Информационные конструкции напомнят пассажирам ж/д транспорта о важных правилах безопасности: не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда, переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал. В ведомстве добавили, что в комплекс мер по повышению безопасности на железной дороге Подмосковья входит строительство надземных пешеходных переходов, устройство металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль путей, а также камер, фиксирующих нарушения правил перехода через пути.
https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997739662.html
московская область (подмосковье)
люберцы
раменское
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московская область (подмосковье), люберцы, раменское, пушкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Раменское, Пушкин
Почти 200 информщитов по безопасности установят на ж\д путях Подмосковья

Около 200 информщитов по безопасности установят на ж\д путях Московской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Около 200 информационных щитов и плакатов планируют разместить на ж\д путях Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Больше всего таких щитов появится в Люберцах, Раменском и Пушкинском городских округах.
Информационные конструкции напомнят пассажирам ж/д транспорта о важных правилах безопасности: не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда, переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал.
В ведомстве добавили, что в комплекс мер по повышению безопасности на железной дороге Подмосковья входит строительство надземных пешеходных переходов, устройство металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль путей, а также камер, фиксирующих нарушения правил перехода через пути.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыРаменскоеПушкин
 
 
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