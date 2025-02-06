https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997743696.html

Почти 200 информщитов по безопасности установят на ж\д путях Подмосковья

Почти 200 информщитов по безопасности установят на ж\д путях Подмосковья - РИА Новости, 06.02.2025

Почти 200 информщитов по безопасности установят на ж\д путях Подмосковья

Около 200 информационных щитов и плакатов планируют разместить на ж\д путях Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:51:00+03:00

2025-02-06T14:51:00+03:00

2025-02-06T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Около 200 информационных щитов и плакатов планируют разместить на ж\д путях Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Больше всего таких щитов появится в Люберцах, Раменском и Пушкинском городских округах. Информационные конструкции напомнят пассажирам ж/д транспорта о важных правилах безопасности: не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда, переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал. В ведомстве добавили, что в комплекс мер по повышению безопасности на железной дороге Подмосковья входит строительство надземных пешеходных переходов, устройство металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль путей, а также камер, фиксирующих нарушения правил перехода через пути.

https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997739662.html

московская область (подмосковье)

люберцы

раменское

пушкин

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московская область (подмосковье), люберцы, раменское, пушкин