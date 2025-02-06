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Логотип региональной программы "100% Подмосковье" получил товарный знак - РИА Новости, 06.02.2025
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Твой бизнес
 
14:37 06.02.2025 (обновлено: 15:17 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997739662.html
Логотип региональной программы "100% Подмосковье" получил товарный знак
Логотип региональной программы "100% Подмосковье" получил товарный знак - РИА Новости, 06.02.2025
Логотип региональной программы "100% Подмосковье" получил товарный знак
Логотип региональной программы "100% Подмосковье" зарегистрировали в качестве товарного знака, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:37:00+03:00
2025-02-06T15:17:00+03:00
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Логотип региональной программы "100% Подмосковье" зарегистрировали в качестве товарного знака, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Теперь предприниматели, входящие в реестр, могут использовать этот знак в качестве дополнительной маркировки. Поучаствовать в программе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся производством продукции или созданием объектов интеллектуальной собственности в регионе. Одним из требований является регистрация товарного знака или подача заявки на его регистрацию. Кроме того, присутствует требование в размещение информации о товаре на электронной торговой площадке или информационном ресурсе. Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости
Московская область (Подмосковье), Твой бизнес, Твой бизнес – новости
Логотип региональной программы "100% Подмосковье" получил товарный знак

У логотипа региональной программы "100% Подмосковье" теперь есть товарный знак

© Фото предоставлено Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской областиСтенд региональной программы "100% Подмосковье"
Стенд региональной программы 100% Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото предоставлено Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области
Стенд региональной программы "100% Подмосковье"
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Логотип региональной программы "100% Подмосковье" зарегистрировали в качестве товарного знака, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Теперь предприниматели, входящие в реестр, могут использовать этот знак в качестве дополнительной маркировки.
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Поучаствовать в программе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся производством продукции или созданием объектов интеллектуальной собственности в регионе.
Одним из требований является регистрация товарного знака или подача заявки на его регистрацию. Кроме того, присутствует требование в размещение информации о товаре на электронной торговой площадке или информационном ресурсе.
Поддержка предпринимателей осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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