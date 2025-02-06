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В Подмосковье возбудили дело после ДТП с двумя пешеходами
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с двумя пешеходами - РИА Новости, 06.02.2025
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с двумя пешеходами
Уголовное дело возбуждено после того, как водитель "Газели" задавил двух пешеходов в подмосковном Подольске, сообщила начальник управления информации и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:15:00+03:00
2025-02-06T12:15:00+03:00
2025-02-06T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как водитель "Газели" задавил двух пешеходов в подмосковном Подольске, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Ранее в Telegram-канаде ГУМВД России по Московской области сообщалось, что в среду в 4.05 мск на 52-м километре Старосимферопольского шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Газель", совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП мужчина и женщина скончались на месте. "Следователем Следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два пешехода, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петрова.
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происшествия, авто, россия, подольск, московская область (подмосковье), татьяна петрова
Происшествия, Авто, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с двумя пешеходами
МВД возбудило дело после ДТП с двумя пешеходами в подмосковном Подольске
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как водитель "Газели" задавил двух пешеходов в подмосковном Подольске, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
Ранее в Telegram-канаде ГУМВД России по Московской области сообщалось, что в среду в 4.05 мск на 52-м километре Старосимферопольского шоссе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки "Газель", совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП мужчина и женщина скончались на месте.
"Следователем Следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два пешехода, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сказала Петрова.