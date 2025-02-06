https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997694930.html

Волонтеры Подмосковья отправились в Анапу для очистки побережья

Волонтеры Подмосковья отправились в Анапу для очистки побережья - РИА Новости, 06.02.2025

Волонтеры Подмосковья отправились в Анапу для очистки побережья

Первая партия из 80 активистов Подмосковья поехали в Анапу для ликвидации последствий на побережье Черного моря, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:07:00+03:00

2025-02-06T12:07:00+03:00

2025-02-06T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первая партия из 80 активистов Подмосковья поехали в Анапу для ликвидации последствий на побережье Черного моря, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. 15 декабря танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. По словам министра информации и молодежной политики региона Екатерины Швелидзе, на помощь в Анапу отправилась первая группа волонтеров Подмосковья, это 80 человек. Они вместе с другими добровольцами будут ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации в Черном море. Продлится экомиссия активистов до 15 февраля. Волонтеры будут убирать береговую линию. Они разделятся на несколько групп, каждая из которых будет заниматься определенными участками побережья. С помощью специальных инструментов и средств, предназначенных для удаления нефтепродуктов, волонтеры начнут очищать песок, камни и всю прилегающую территорию. Главная задача - максимально быстрое и эффективное устранение мазута, который угрожает экосистеме региона. Развитие волонтерства в Подмосковье поддерживается в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997678131.html

https://ria.ru/20250205/forum-1997601860.html

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московская область (подмосковье), анапа, черное море