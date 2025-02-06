https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997678131.html

Около 150 общественных пространств благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Около 150 общественных пространств благоустроят в Подмосковье в 2025 году - РИА Новости, 06.02.2025

Около 150 общественных пространств благоустроят в Подмосковье в 2025 году

Планируется благоустроить 147 общественных пространств в Подмосковье в 2025 году, среди них - набережная реки Нара в Наро-Фоминске, улица Центральная у ДК... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:10:00+03:00

2025-02-06T11:10:00+03:00

2025-02-06T11:10:00+03:00

новости подмосковья

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дубна

наро-фоминск

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Планируется благоустроить 147 общественных пространств в Подмосковье в 2025 году, среди них - набережная реки Нара в Наро-Фоминске, улица Центральная у ДК "Октябрь" в Дубне и улица Советская в Кашире, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "В прошлом году привели в порядок 94 общественных пространства, в нынешнем планируем – 147. Это, к примеру, набережная реки Нара в Наро-Фоминске, улица Центральная с пешеходной зоной у ДК "Октябрь" в Дубне, улица Советская в Кашире, Центральная площадь в Хотькове, завершим вторые этапы благоустройства парка в Ивантеевке, Наташинского парка в Люберцах и Парка Толстого в Химках", - приводятся слова Воробьёва в сообщении пресс-службы губернатора. По его словам, отдельное внимание планируется уделить развитию лесопарков. Так, до конца года работы по благоустройству проведут в 12 парках в лесу в Балашихе, Мытищах, Подольске и других муниципалитетах. В 2025 году также планируется установить 741 детскую игровую площадку, добавили в пресс-службе. Всего в Московской области действуют 209 парков и лесопарков. За последние девять лет их количество увеличилось почти в девять раз - в 2014 году было 24 таких общественных пространства.

https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997560369.html

https://ria.ru/20250205/podmoskove-1997543264.html

московская область (подмосковье)

дубна

наро-фоминск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дубна, наро-фоминск, андрей воробьев