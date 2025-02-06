https://ria.ru/20250206/palestina-1997780280.html

ХАМАС призвало к экстренному саммиту ЛАГ из-за планов Трампа по Газе

ХАМАС призвало к экстренному саммиту ЛАГ из-за планов Трампа по Газе - РИА Новости, 06.02.2025

ХАМАС призвало к экстренному саммиту ЛАГ из-за планов Трампа по Газе

Палестинское движение ХАМАС призывает к проведению экстренного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) для борьбы с проектом перемещения палестинцев, заявил... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:46:00+03:00

2025-02-06T16:46:00+03:00

2025-02-06T16:55:00+03:00

в мире

хамас

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

сша

дональд трамп

палестина

иордания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996617193_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_680b8e8a6a88671ed6dad5f462066f63.jpg

КАИР, 6 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призывает к проведению экстренного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) для борьбы с проектом перемещения палестинцев, заявил представитель движения Хазем Касем."Мы призываем созвать экстренный саммит ЛАГ для противодействия проекту перемещения", - сказал Касем, заявление которого опубликовал ХАМАС.Представитель ХАМАС также добавил, что движение "призывает арабские страны противостоять давлению со стороны президента США Дональда Трампа и придерживаться позиций против перемещения".Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250206/gaza-1997726595.html

https://ria.ru/20250206/aktsiya-1997769992.html

сша

палестина

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хамас, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша, дональд трамп, палестина, иордания