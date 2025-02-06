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ХАМАС призвало к экстренному саммиту ЛАГ из-за планов Трампа по Газе - РИА Новости, 06.02.2025
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16:46 06.02.2025 (обновлено: 16:55 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/palestina-1997780280.html
ХАМАС призвало к экстренному саммиту ЛАГ из-за планов Трампа по Газе
ХАМАС призвало к экстренному саммиту ЛАГ из-за планов Трампа по Газе - РИА Новости, 06.02.2025
ХАМАС призвало к экстренному саммиту ЛАГ из-за планов Трампа по Газе
Палестинское движение ХАМАС призывает к проведению экстренного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) для борьбы с проектом перемещения палестинцев, заявил... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:46:00+03:00
2025-02-06T16:55:00+03:00
в мире
хамас
лига арабских государств
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сша
дональд трамп
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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призывает к проведению экстренного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) для борьбы с проектом перемещения палестинцев, заявил представитель движения Хазем Касем."Мы призываем созвать экстренный саммит ЛАГ для противодействия проекту перемещения", - сказал Касем, заявление которого опубликовал ХАМАС.Представитель ХАМАС также добавил, что движение "призывает арабские страны противостоять давлению со стороны президента США Дональда Трампа и придерживаться позиций против перемещения".Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250206/gaza-1997726595.html
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в мире, хамас, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сша, дональд трамп, палестина, иордания
В мире, ХАМАС, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, США, Дональд Трамп, Палестина, Иордания
ХАМАС призвало к экстренному саммиту ЛАГ из-за планов Трампа по Газе

ХАМАС призвало к экстренному саммиту ЛАГ из-за проекта о перемещении палестинцев

© AP Photo / Jehad AlshrafiПрибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Прибытие освобожденных из израильской тюрьмы палестинцев в сектор Газа
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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призывает к проведению экстренного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) для борьбы с проектом перемещения палестинцев, заявил представитель движения Хазем Касем.
"Мы призываем созвать экстренный саммит ЛАГ для противодействия проекту перемещения", - сказал Касем, заявление которого опубликовал ХАМАС.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ: окружение Трампа считает его слова о Газе шуткой
Вчера, 16:00
Представитель ХАМАС также добавил, что движение "призывает арабские страны противостоять давлению со стороны президента США Дональда Трампа и придерживаться позиций против перемещения".
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
Участники акции протеста перед посольством США в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Турецкая партия провела акцию протеста из-за заявлений Трампа
Вчера, 16:08
 
В миреХАМАСЛига арабских государствОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСШАДональд ТрампПалестинаИордания
 
 
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