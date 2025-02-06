https://ria.ru/20250206/oppozitsija-1997734063.html

Оппозиция в Молдавии потребовала премьера отчитаться о деятельности USAID

Оппозиция в Молдавии потребовала премьера отчитаться о деятельности USAID - РИА Новости, 06.02.2025

Оппозиция в Молдавии потребовала премьера отчитаться о деятельности USAID

Представители ряда оппозиционных в Молдавии партий потребовали заслушать на заседании парламента премьер-министра Дорина Речана по поводу деятельности агентства РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:19:00+03:00

2025-02-06T14:19:00+03:00

2025-02-06T14:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Представители ряда оппозиционных в Молдавии партий потребовали заслушать на заседании парламента премьер-министра Дорина Речана по поводу деятельности агентства США по международному развитию (USAID) в республике, однако правящее большинство отклонило все подобные запросы. От оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) потребовал пригласить в парламент премьер-министра для предоставления информации о деятельности агентства USAID депутат Богдан Цырдя. Прямая трансляция заседания ведется на сайте парламента. "Пятнадцатого января 2025 года премьер-министр Дорин Речан и глава USAID Джон Аллело подписали соглашение о гранте в размере 1,3 миллиарда леев (около 70 миллионов долларов – ред.) на транспортную инфраструктуру и киберустойчивость. Поэтому нас интересует судьба этих средств — как они управляются, продолжается ли это финансирование, представляет ли его прекращение какую-либо опасность для Республики Молдова, и были ли начаты расследования в отношении этих расходов", — сказал Цырдя на заседании. Он отметил, что БКС считает необходимым внести разъяснения по деятельности американской организации, учитывая в том числе, что в 2022 году агентство USAID выделило 123 миллиона долларов, в 2023 году – 309 миллионов долларов, а в 2024 году – не менее 151 миллиона долларов на финансирование таких учреждений в республике, как Национальный орган по неподкупности, ЦИК, а также на реформы правосудия, инфраструктурные проекты, НПО и медиа. От оппозиционного блока "Победа" на заседании парламента с похожей инициативой выступила Ирина Лозован. Она потребовала заслушать по финансированию USAID госучреждений в Молдавии не только премьер-министра, но также руководство Службы информации и безопасности (СИБ) и генпрокуратуры. В обоих случаях правящее большинство отклонило запросы от оппозиции. Накануне депутат от блока "Победа" Марина Таубер заявила, что направила запросы в правительство, генпрокуратуру и Службу информации и безопасности (СИБ) с требованием оценить деятельность агентства США по международному развитию (USAID) в стране. Депутат также призвала генпрокуратуру возбудить уголовные дела для проверки действий представителей USAID и организаций, получавших финансирование от агентства, колторое активно работает в Молдавии с начала 1990-х годов. Тем временем в США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". В понедельник президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.

https://ria.ru/20250203/moldavija-1997150542.html

https://ria.ru/20250203/moldavija-1997138091.html

https://ria.ru/20250120/dodon-1994713951.html

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в мире, сша, молдавия, дорин речан, илон маск, марина таубер, агентство по международному развитию сша