https://ria.ru/20250206/opasnost-1997801106.html
В Ростовской области объявили авиационную опасность
В Ростовской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 06.02.2025
В Ростовской области объявили авиационную опасность
"Авиационная опасность" объявлена по всей территории Ростовской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:48:00+03:00
2025-02-06T17:48:00+03:00
2025-02-06T17:49:00+03:00
ростовская область
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. "Авиационная опасность" объявлена по всей территории Ростовской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "В 17.28 объявлена "Авиационная опасность" по всей Ростовской области", - говорится в экстренной информации. Жителям следует отойти от окон и соблюдать меры безопасности.
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ростовская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области объявили авиационную опасность
РСЧС: на всей территории Ростовской области объявили авиационную опасность