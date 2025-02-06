https://ria.ru/20250206/opasnost-1997801106.html

В Ростовской области объявили авиационную опасность

В Ростовской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 06.02.2025

В Ростовской области объявили авиационную опасность

"Авиационная опасность" объявлена по всей территории Ростовской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:48:00+03:00

2025-02-06T17:48:00+03:00

2025-02-06T17:49:00+03:00

ростовская область

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. "Авиационная опасность" объявлена по всей территории Ростовской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "В 17.28 объявлена "Авиационная опасность" по всей Ростовской области", - говорится в экстренной информации. Жителям следует отойти от окон и соблюдать меры безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

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2025

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ростовская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины