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В Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию - РИА Новости, 06.02.2025
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14:48 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/narkolaboratorija-1997742416.html
В Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию
В Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию - РИА Новости, 06.02.2025
В Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области накрыли нарколабораторию в Ростове-на-Дону, а также изъяли на месте производства и в местах хранения "закладок"... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:48:00+03:00
2025-02-06T14:48:00+03:00
происшествия
россия
ростов-на-дону
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области накрыли нарколабораторию в Ростове-на-Дону, а также изъяли на месте производства и в местах хранения "закладок" свыше 75 килограммов мефедрона, на организаторов лаборатории заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства. "Пресечена противоправная деятельность двух жителей города Ростова-на-Дону, причастных к производству и сбыту синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории региона. На месте организации производства и в местах хранения "закладок" изъято свыше 75 килограммов наркотического средства мефедрон", - говорится в сообщении. Уточняется, что помимо наркотиков на месте производства изъяты химическое оборудование и прекурсоры. Установлено, что ростовчане оборудовали свою нарколабораторию на территории частного домовладения, где в результате синтеза химических реактивов изготавливали наркотические вещества для последующего сбыта в регионе через подконтрольный им интернет-магазин в даркнете. Возбуждено два уголовных дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), уточнили в ведомстве.
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ростов-на-дону
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию

В нарколаборатории в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ изъяли более 75 кг мефедрона

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области накрыли нарколабораторию в Ростове-на-Дону, а также изъяли на месте производства и в местах хранения "закладок" свыше 75 килограммов мефедрона, на организаторов лаборатории заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"Пресечена противоправная деятельность двух жителей города Ростова-на-Дону, причастных к производству и сбыту синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории региона. На месте организации производства и в местах хранения "закладок" изъято свыше 75 килограммов наркотического средства мефедрон", - говорится в сообщении.
Уточняется, что помимо наркотиков на месте производства изъяты химическое оборудование и прекурсоры. Установлено, что ростовчане оборудовали свою нарколабораторию на территории частного домовладения, где в результате синтеза химических реактивов изготавливали наркотические вещества для последующего сбыта в регионе через подконтрольный им интернет-магазин в даркнете.
Возбуждено два уголовных дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), уточнили в ведомстве.
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