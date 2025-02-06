https://ria.ru/20250206/narkolaboratorija-1997742416.html

В Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию

В Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию - РИА Новости, 06.02.2025

В Ростове-на-Дону накрыли нарколабораторию

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области накрыли нарколабораторию в Ростове-на-Дону, а также изъяли на месте производства и в местах хранения "закладок"... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:48:00+03:00

2025-02-06T14:48:00+03:00

2025-02-06T14:48:00+03:00

происшествия

россия

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ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области накрыли нарколабораторию в Ростове-на-Дону, а также изъяли на месте производства и в местах хранения "закладок" свыше 75 килограммов мефедрона, на организаторов лаборатории заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства. "Пресечена противоправная деятельность двух жителей города Ростова-на-Дону, причастных к производству и сбыту синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории региона. На месте организации производства и в местах хранения "закладок" изъято свыше 75 килограммов наркотического средства мефедрон", - говорится в сообщении. Уточняется, что помимо наркотиков на месте производства изъяты химическое оборудование и прекурсоры. Установлено, что ростовчане оборудовали свою нарколабораторию на территории частного домовладения, где в результате синтеза химических реактивов изготавливали наркотические вещества для последующего сбыта в регионе через подконтрольный им интернет-магазин в даркнете. Возбуждено два уголовных дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240912/moskva-1972358411.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)