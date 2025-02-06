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Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания - РИА Новости, 06.02.2025
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Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания
Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания - РИА Новости, 06.02.2025
Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания
Специалисты Комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:13:00+03:00
2025-02-06T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно прогнозам синоптиков, начиная с субботы и до 19-20 февраля температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 10 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха. "Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Работу системы отопления скорректировали в Москве из-за похолодания

В Москве скорректирована работа системы отопления из-за ожидаемого похолодания

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, начиная с субботы и до 19-20 февраля температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до минус 10 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения объема его циркуляции", - добавил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.
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