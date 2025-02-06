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Овчинский: в Москве в рамках реновации снесли боле 560 старых домов - РИА Новости, 06.02.2025
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09:00 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/moskva-1997629339.html
Овчинский: в Москве в рамках реновации снесли боле 560 старых домов
Овчинский: в Москве в рамках реновации снесли боле 560 старых домов - РИА Новости, 06.02.2025
Овчинский: в Москве в рамках реновации снесли боле 560 старых домов
В Москве с начала старта программы реновации снесли 562 старых расселенных дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:00:00+03:00
2025-02-06T09:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Москве с начала старта программы реновации снесли 562 старых расселенных дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "По программе реновации расселение затронуло уже более 1,2 тысячи домов, из них 562 расселенных здания город демонтировал. Больше всего снесенных зданий на юго-востоке столицы – 89. В Западном административном округе демонтировали 70 домов, в Восточном – 65", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента. На местах демонтированных домов будет возведено новое жилье. При этом, их первые этажи будут нежилые – там разместятся социальные и коммерческие объекты. Кроме того, дворы новостроек будут благоустроены. Там разместятся зеленые зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Ранее столичный глава Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, переселяющегося в новое жилье в рамках реновации.
https://ria.ru/20250205/moskva-1997408414.html
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москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Москве в рамках реновации снесли боле 560 старых домов

Овчинский: в столице более 560 старых домов снесено по программе реновации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Москве с начала старта программы реновации снесли 562 старых расселенных дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"По программе реновации расселение затронуло уже более 1,2 тысячи домов, из них 562 расселенных здания город демонтировал. Больше всего снесенных зданий на юго-востоке столицы – 89. В Западном административном округе демонтировали 70 домов, в Восточном – 65", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
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На местах демонтированных домов будет возведено новое жилье. При этом, их первые этажи будут нежилые – там разместятся социальные и коммерческие объекты.
Кроме того, дворы новостроек будут благоустроены. Там разместятся зеленые зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха.
Ранее столичный глава Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, переселяющегося в новое жилье в рамках реновации.
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МоскваВладислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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