https://ria.ru/20250206/moskva-1997629339.html

Овчинский: в Москве в рамках реновации снесли боле 560 старых домов

Овчинский: в Москве в рамках реновации снесли боле 560 старых домов - РИА Новости, 06.02.2025

Овчинский: в Москве в рамках реновации снесли боле 560 старых домов

В Москве с начала старта программы реновации снесли 562 старых расселенных дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:00:00+03:00

2025-02-06T09:00:00+03:00

2025-02-06T09:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Москве с начала старта программы реновации снесли 562 старых расселенных дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "По программе реновации расселение затронуло уже более 1,2 тысячи домов, из них 562 расселенных здания город демонтировал. Больше всего снесенных зданий на юго-востоке столицы – 89. В Западном административном округе демонтировали 70 домов, в Восточном – 65", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента. На местах демонтированных домов будет возведено новое жилье. При этом, их первые этажи будут нежилые – там разместятся социальные и коммерческие объекты. Кроме того, дворы новостроек будут благоустроены. Там разместятся зеленые зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Ранее столичный глава Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, переселяющегося в новое жилье в рамках реновации.

https://ria.ru/20250205/moskva-1997408414.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы