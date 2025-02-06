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Минобороны назвало потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области
Минобороны назвало потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
Минобороны назвало потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" при срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области уничтожили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:38:00+03:00
2025-02-06T21:38:00+03:00
2025-02-06T21:38:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" при срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области уничтожили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 бронемашин, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника", - говорится в сообщении.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
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Минобороны назвало потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области
ВСУ потеряли более 200 военных при попытке контратаки в курском приграничье