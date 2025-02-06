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Минобороны назвало потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:38 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/minoborony-1997843915.html
Минобороны назвало потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области
Минобороны назвало потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
Минобороны назвало потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" при срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области уничтожили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:38:00+03:00
2025-02-06T21:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" при срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области уничтожили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 бронемашин, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997843429.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Минобороны назвало потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области

ВСУ потеряли более 200 военных при попытке контратаки в курском приграничье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка"
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" при срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области уничтожили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 бронемашин, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника", - говорится в сообщении.
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