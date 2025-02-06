https://ria.ru/20250206/minoborony-1997773363.html
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны опубликовало видеоролик, где показано, как расчеты FPV-дронов морской пехоты Черноморского флота группировки "Север" уничтожают украинскую... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:20:00+03:00
2025-02-06T16:20:00+03:00
2025-02-06T17:49:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик, где показано, как расчеты FPV-дронов морской пехоты Черноморского флота группировки "Север" уничтожают украинскую бронетехнику при отражении контратаки ВСУ в Курской области.Позднее ведомство показало кадры прямых попаданий российских дронов по бронемашинам противника, в том числе, оснащенным средствами дополнительной защиты.Украинские формирования утром в четверг попытались несколько раз атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области. Противника своевременно выявили и отразили атаки. Группировка "Север" наносит ему поражение, населенные пункты находятся под контролем российских войск. Во время неудачного контрнаступления противник потерял шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.Отмечается, что часть использованных российскими военнослужащими дронов была на оптоволокне.
https://ria.ru/20250206/minoborony-1997759000.html
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Уничтожение техники ВСУ при отражении атаки в Курской области
Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области.
2025-02-06T16:20
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Кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении атаки в Курской области
Минобороны публикует новые кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области
2025-02-06T16:20
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россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ при отражении атаки в Курской области