https://ria.ru/20250206/minoborony-1997773363.html

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны опубликовало видеоролик, где показано, как расчеты FPV-дронов морской пехоты Черноморского флота группировки "Север" уничтожают украинскую... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:20:00+03:00

2025-02-06T16:20:00+03:00

2025-02-06T17:49:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеоролик, где показано, как расчеты FPV-дронов морской пехоты Черноморского флота группировки "Север" уничтожают украинскую бронетехнику при отражении контратаки ВСУ в Курской области.Позднее ведомство показало кадры прямых попаданий российских дронов по бронемашинам противника, в том числе, оснащенным средствами дополнительной защиты.Украинские формирования утром в четверг попытались несколько раз атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области. Противника своевременно выявили и отразили атаки. Группировка "Север" наносит ему поражение, населенные пункты находятся под контролем российских войск. Во время неудачного контрнаступления противник потерял шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.Отмечается, что часть использованных российскими военнослужащими дронов была на оптоволокне.

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Уничтожение техники ВСУ при отражении атаки в Курской области Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области. 2025-02-06T16:20 true PT1M14S

Кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении атаки в Курской области Минобороны публикует новые кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области 2025-02-06T16:20 true PT0M57S

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россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)