https://ria.ru/20250206/makron-1997741737.html

Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, посетит Россию

Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, посетит Россию - РИА Новости, 06.02.2025

Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, посетит Россию

Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:45:00+03:00

2025-02-06T14:45:00+03:00

2025-02-06T14:56:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что намерена посетить Россию весной. "Со мной связалась российская НКО, которую основал француз, переехавший в Москву 15 лет назад. Он предложил мне помощь. Посмотрим, если у меня будут силы, весной я отправлюсь в первую поездку в Россию, чтобы провести там по меньшей мере две недели", - заявила она, отметив, что ранее никогда не была в России, но всегда хотела ее посетить. Рэй отметила, что запрос на предоставление политического убежища в РФ еще не подан. "Прошение еще не подано, на это требуется время. Новость распространилась слишком быстро, до того, как мы успели что-либо сделать", - отметила она. "Пока мне очень сложно уехать, меня ждет несколько слушаний. Также продолжается лечение, и у меня нет сбережений, чтобы отправиться жить в Россию. Но я очень серьезно раздумываю над тем, чтобы поехать в Россию – по крайней мере до тех пор, пока не падет режим Макрона", - сообщила Рэй. Ранее адвокат Рэй Франсуа Данглеан сообщил РИА Новости, что его подзащитная намерена в ближайшее время подать прошение о предоставлении политического убежища через посольство РФ во Франции. Апелляционный суд Кана в Нормандии вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".

https://ria.ru/20250206/brizhit-1997696311.html

https://ria.ru/20250123/brizhit-1995221604.html

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