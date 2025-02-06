Рейтинг@Mail.ru
Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, посетит Россию - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 06.02.2025 (обновлено: 14:56 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/makron-1997741737.html
Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, посетит Россию
Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, посетит Россию - РИА Новости, 06.02.2025
Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, посетит Россию
Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:45:00+03:00
2025-02-06T14:56:00+03:00
в мире
франция
россия
нормандия
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_0:139:2738:1679_1920x0_80_0_0_9955b8ad34b01998faf0527c82e5078f.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что намерена посетить Россию весной. "Со мной связалась российская НКО, которую основал француз, переехавший в Москву 15 лет назад. Он предложил мне помощь. Посмотрим, если у меня будут силы, весной я отправлюсь в первую поездку в Россию, чтобы провести там по меньшей мере две недели", - заявила она, отметив, что ранее никогда не была в России, но всегда хотела ее посетить. Рэй отметила, что запрос на предоставление политического убежища в РФ еще не подан. "Прошение еще не подано, на это требуется время. Новость распространилась слишком быстро, до того, как мы успели что-либо сделать", - отметила она. "Пока мне очень сложно уехать, меня ждет несколько слушаний. Также продолжается лечение, и у меня нет сбережений, чтобы отправиться жить в Россию. Но я очень серьезно раздумываю над тем, чтобы поехать в Россию – по крайней мере до тех пор, пока не падет режим Макрона", - сообщила Рэй. Ранее адвокат Рэй Франсуа Данглеан сообщил РИА Новости, что его подзащитная намерена в ближайшее время подать прошение о предоставлении политического убежища через посольство РФ во Франции. Апелляционный суд Кана в Нормандии вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
https://ria.ru/20250206/brizhit-1997696311.html
https://ria.ru/20250123/brizhit-1995221604.html
https://ria.ru/20240606/smi-1951128749.html
франция
россия
нормандия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/33/1532553336_158:0:2581:1817_1920x0_80_0_0_5ef0326231bf97234a631a805c93396d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, нормандия, youtube
В мире, Франция, Россия, Нормандия, YouTube
Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, посетит Россию

Осужденная за расследование о поле жены Макрона Рэй посетит Россию весной

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что намерена посетить Россию весной.
"Со мной связалась российская НКО, которую основал француз, переехавший в Москву 15 лет назад. Он предложил мне помощь. Посмотрим, если у меня будут силы, весной я отправлюсь в первую поездку в Россию, чтобы провести там по меньшей мере две недели", - заявила она, отметив, что ранее никогда не была в России, но всегда хотела ее посетить.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Французская журналистка обвинила жену Макрона в подделке документов
Вчера, 12:09
Рэй отметила, что запрос на предоставление политического убежища в РФ еще не подан.
"Прошение еще не подано, на это требуется время. Новость распространилась слишком быстро, до того, как мы успели что-либо сделать", - отметила она.
"Пока мне очень сложно уехать, меня ждет несколько слушаний. Также продолжается лечение, и у меня нет сбережений, чтобы отправиться жить в Россию. Но я очень серьезно раздумываю над тем, чтобы поехать в Россию – по крайней мере до тех пор, пока не падет режим Макрона", - сообщила Рэй.
Ранее адвокат Рэй Франсуа Данглеан сообщил РИА Новости, что его подзащитная намерена в ближайшее время подать прошение о предоставлении политического убежища через посольство РФ во Франции.
Супруга Эммануэля Макрона Брижит - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Журналистка из США пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
23 января, 20:54
Апелляционный суд Кана в Нормандии вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
Брижит Макрон и супруга британского монарха королева Камилла у британского мемориала в нормандской коммуне Вер-сюр-Мер - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Королева Британии отказалась пожать руку жене Макрона в Нормандии
6 июня 2024, 18:51
 
В миреФранцияРоссияНормандияYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала