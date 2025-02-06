https://ria.ru/20250206/liksutov-1997608092.html

Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ЮВА вырос в 2,5 раза

Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ЮВА вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 06.02.2025

Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ЮВА вырос в 2,5 раза

Экспорт промышленной продукции московскими предприятиями в страны Юго-Восточной Азии в январе-октябре 2024 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:13:00+03:00

2025-02-06T09:13:00+03:00

2025-02-06T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

юго-восточная азия

индонезия

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997606198_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_753b734b98ec895f20e108cc11145c2c.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экспорт промышленной продукции московскими предприятиями в страны Юго-Восточной Азии в январе-октябре 2024 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает системную поддержку экспортно ориентированным производителям, в том числе способствует их выходу на рынки Юго-Восточной Азии. Особое внимание уделяется расширению поставок промышленной продукции московского производства. Сегодня крупнейшими торговыми партнерами столицы в регионе являются Индонезия, на долю которой приходится почти 60% столичного несырьевого неэнергетического экспорта, а также Вьетнам и Таиланд, куда направлено свыше 30% столичных поставок", - привели слова Ликсутова в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Помимо Индонезии, Вьетнама и Таиланда, среди основных торговых партнеров Москвы в регионе — Малайзия и Лаос.В номенклатуре экспорта в ЮВА значительное место занимают товары пищевой, металлообрабатывающей, приборостроительной промышленности и продукция энергомашиностроения. Спросом также пользуются фармпрепараты и медтехника, в частности, электродиагностическое, дыхательное оборудование и устройства для механотерапии.Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, расширению внешнеэкономической деятельности столичных компаний способствует "Центр поддержки экспорта "Моспром"."Благодаря содействию центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции выходят на международные рынки и проводят переговоры с потенциальными покупателями в странах Юго-Восточной Азии в форматах B2B и B2G", - подчеркнул Гарбузов.Московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно, например, бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.

https://ria.ru/20250205/proizvodstvo-1997557862.html

https://ria.ru/20250204/kompaniya-1997282136.html

москва

юго-восточная азия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, юго-восточная азия, индонезия, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин, департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы