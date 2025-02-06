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Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ЮВА вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 06.02.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/liksutov-1997608092.html
Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ЮВА вырос в 2,5 раза
Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ЮВА вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 06.02.2025
Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ЮВА вырос в 2,5 раза
Экспорт промышленной продукции московскими предприятиями в страны Юго-Восточной Азии в январе-октябре 2024 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:13:00+03:00
2025-02-06T09:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
юго-восточная азия
индонезия
максим ликсутов
анатолий гарбузов
сергей собянин
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экспорт промышленной продукции московскими предприятиями в страны Юго-Восточной Азии в январе-октябре 2024 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает системную поддержку экспортно ориентированным производителям, в том числе способствует их выходу на рынки Юго-Восточной Азии. Особое внимание уделяется расширению поставок промышленной продукции московского производства. Сегодня крупнейшими торговыми партнерами столицы в регионе являются Индонезия, на долю которой приходится почти 60% столичного несырьевого неэнергетического экспорта, а также Вьетнам и Таиланд, куда направлено свыше 30% столичных поставок", - привели слова Ликсутова в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Помимо Индонезии, Вьетнама и Таиланда, среди основных торговых партнеров Москвы в регионе — Малайзия и Лаос.В номенклатуре экспорта в ЮВА значительное место занимают товары пищевой, металлообрабатывающей, приборостроительной промышленности и продукция энергомашиностроения. Спросом также пользуются фармпрепараты и медтехника, в частности, электродиагностическое, дыхательное оборудование и устройства для механотерапии.Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, расширению внешнеэкономической деятельности столичных компаний способствует "Центр поддержки экспорта "Моспром"."Благодаря содействию центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции выходят на международные рынки и проводят переговоры с потенциальными покупателями в странах Юго-Восточной Азии в форматах B2B и B2G", - подчеркнул Гарбузов.Московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно, например, бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.
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москва, юго-восточная азия, индонезия, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин, департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Юго-Восточная Азия, Индонезия, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Ликсутов: несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ЮВА вырос в 2,5 раза

© Фото : Пресс-служба ДИППНесырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ЮВА вырос в 2,5 раза
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в ЮВА вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Экспорт промышленной продукции московскими предприятиями в страны Юго-Восточной Азии в январе-октябре 2024 года вырос более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает системную поддержку экспортно ориентированным производителям, в том числе способствует их выходу на рынки Юго-Восточной Азии. Особое внимание уделяется расширению поставок промышленной продукции московского производства. Сегодня крупнейшими торговыми партнерами столицы в регионе являются Индонезия, на долю которой приходится почти 60% столичного несырьевого неэнергетического экспорта, а также Вьетнам и Таиланд, куда направлено свыше 30% столичных поставок", - привели слова Ликсутова в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Помимо Индонезии, Вьетнама и Таиланда, среди основных торговых партнеров Москвы в регионе — Малайзия и Лаос.
В номенклатуре экспорта в ЮВА значительное место занимают товары пищевой, металлообрабатывающей, приборостроительной промышленности и продукция энергомашиностроения. Спросом также пользуются фармпрепараты и медтехника, в частности, электродиагностическое, дыхательное оборудование и устройства для механотерапии.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, расширению внешнеэкономической деятельности столичных компаний способствует "Центр поддержки экспорта "Моспром".
"Благодаря содействию центра московские производители несырьевой неэнергетической продукции выходят на международные рынки и проводят переговоры с потенциальными покупателями в странах Юго-Восточной Азии в форматах B2B и B2G", - подчеркнул Гарбузов.
Московским экспортерам активно помогает государство. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно, например, бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЮго-Восточная АзияИндонезияМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовСергей СобянинДепартамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
 
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