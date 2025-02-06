https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997848534.html
Морпехи рассказали, как отбили крупное наступление ВСУ в Курской области
Морпехи рассказали, как отбили крупное наступление ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025
Морпехи рассказали, как отбили крупное наступление ВСУ в Курской области
ВСУ не ожидали столь быстрого разгрома своих сил, брошенных в контрнаступление в Курской области, рассказал РИА Новости офицер 810-й гвардейской бригады морской РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T22:20:00+03:00
2025-02-06T22:20:00+03:00
2025-02-06T22:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
курская область
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КУРСК, 6 фев — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ не ожидали столь быстрого разгрома своих сил, брошенных в контрнаступление в Курской области, рассказал РИА Новости офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Боцман.Как сообщали ранее в Министерстве обороны России, утром в четверг украинские войска предприняли попытку контрнаступления силами двух механизированных батальонов."Украинские войска с утра попытались двумя колоннами пробиться через позиции наших соседей в районе нахождения наших подразделений, обойдя с фланга населенный пункт Черкасская Конопелька, и попытались прорваться к населенному пункту Уланок", — сообщил собеседник РИА Новости.По его мнению, ВСУ рассчитывали добиться успеха за счет внезапности наступления и большого количества задействованных сил."После того как прошла первая рота, противник стал забрасывать роту за ротой в образовавшийся, как ему показалось, прорыв. Но это было ложное чувство", — отметил офицер.Подразделения группировки "Север" сформировали сводные отряды, куда были включены расчеты FPV-дронов, операторы ПТУР, минометчики и артиллерия. В них, помимо сил 810-й бригады, также вошли бойцы из 177-го полка морской пехоты, 40-й бригады морской пехоты, 11-й бригады, добровольческого отряда "Ветераны" и подразделений Росгвардии."Бойцы из нашей бригады поразили как минимум 18 единиц техники противника — это только подтвержденные объективным контролем цели. При этом один из расчетов FPV смог поразить 11 единиц техники ВСУ", — отметил Боцман.Офицер добавил, что пехота, которую отдельные бронемашины сумели высадить в лесном массиве, была накрыта артиллерией. Теперь российские подразделения прочесывают эту территорию и зачищают разрозненные малые группы."Основным достижением противника в результате этого наскока стала ликвидация его личного состава и загрузка ВПК западных стран заказами на новую технику. Подъезжайте еще, мы готовимся обеспечить европейских и американских оружейников семидневной рабочей неделей", — резюмировал он.Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что по состоянию на 14:00 четверга ВСУ в ходе попытки контрнаступления потеряли шесть танков, три БМП, три машины разграждения и 14 боевых бронированных машин.Всего за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих и 337 танков.
https://ria.ru/20250206/vsu-1997738754.html
https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html
курская область
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении атаки в Курской области
Минобороны публикует новые кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области
2025-02-06T22:20
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PT0M57S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e53e6df459b1d43c329f6ce1e9afc1ad.jpg
Уничтожение техники ВСУ при отражении атаки в Курской области
Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области.
2025-02-06T22:20
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Курская область
Морпехи рассказали, как отбили крупное наступление ВСУ в Курской области
Морпех Боцман: ВСУ не ждали, что контратаку в Курской области быстро разгромят
КУРСК, 6 фев — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ не ожидали столь быстрого разгрома своих сил, брошенных в контрнаступление в Курской области, рассказал РИА Новости офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Боцман.
Как сообщали ранее в Министерстве обороны России, утром в четверг украинские войска предприняли попытку контрнаступления силами двух механизированных батальонов.
"Украинские войска с утра попытались двумя колоннами пробиться через позиции наших соседей в районе нахождения наших подразделений, обойдя с фланга населенный пункт Черкасская Конопелька, и попытались прорваться к населенному пункту Уланок", — сообщил собеседник РИА Новости.
По его мнению, ВСУ рассчитывали добиться успеха за счет внезапности наступления и большого количества задействованных сил.
"После того как прошла первая рота, противник стал забрасывать роту за ротой в образовавшийся, как ему показалось, прорыв. Но это было ложное чувство", — отметил офицер.
Подразделения группировки "Север" сформировали сводные отряды, куда были включены расчеты FPV-дронов, операторы ПТУР, минометчики и артиллерия. В них, помимо сил 810-й бригады, также вошли бойцы из 177-го полка морской пехоты, 40-й бригады морской пехоты, 11-й бригады, добровольческого отряда "Ветераны" и подразделений Росгвардии.
"Бойцы из нашей бригады поразили как минимум 18 единиц техники противника — это только подтвержденные объективным контролем цели. При этом один из расчетов FPV смог поразить 11 единиц техники ВСУ", — отметил Боцман.
Офицер добавил, что пехота, которую отдельные бронемашины сумели высадить в лесном массиве, была накрыта артиллерией. Теперь российские подразделения прочесывают эту территорию и зачищают разрозненные малые группы.
"Основным достижением противника в результате этого наскока стала ликвидация его личного состава и загрузка ВПК западных стран заказами на новую технику. Подъезжайте еще, мы готовимся обеспечить европейских и американских оружейников семидневной рабочей неделей", — резюмировал он.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что по состоянию на 14:00 четверга ВСУ в ходе попытки контрнаступления потеряли шесть танков, три БМП, три машины разграждения и 14 боевых бронированных машин.
Всего за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих и 337 танков.