https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997848534.html

Морпехи рассказали, как отбили крупное наступление ВСУ в Курской области

Морпехи рассказали, как отбили крупное наступление ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.02.2025

Морпехи рассказали, как отбили крупное наступление ВСУ в Курской области

ВСУ не ожидали столь быстрого разгрома своих сил, брошенных в контрнаступление в Курской области, рассказал РИА Новости офицер 810-й гвардейской бригады морской РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T22:20:00+03:00

2025-02-06T22:20:00+03:00

2025-02-06T22:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

курская область

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КУРСК, 6 фев — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ не ожидали столь быстрого разгрома своих сил, брошенных в контрнаступление в Курской области, рассказал РИА Новости офицер 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Боцман.Как сообщали ранее в Министерстве обороны России, утром в четверг украинские войска предприняли попытку контрнаступления силами двух механизированных батальонов."Украинские войска с утра попытались двумя колоннами пробиться через позиции наших соседей в районе нахождения наших подразделений, обойдя с фланга населенный пункт Черкасская Конопелька, и попытались прорваться к населенному пункту Уланок", — сообщил собеседник РИА Новости.По его мнению, ВСУ рассчитывали добиться успеха за счет внезапности наступления и большого количества задействованных сил."После того как прошла первая рота, противник стал забрасывать роту за ротой в образовавшийся, как ему показалось, прорыв. Но это было ложное чувство", — отметил офицер.Подразделения группировки "Север" сформировали сводные отряды, куда были включены расчеты FPV-дронов, операторы ПТУР, минометчики и артиллерия. В них, помимо сил 810-й бригады, также вошли бойцы из 177-го полка морской пехоты, 40-й бригады морской пехоты, 11-й бригады, добровольческого отряда "Ветераны" и подразделений Росгвардии."Бойцы из нашей бригады поразили как минимум 18 единиц техники противника — это только подтвержденные объективным контролем цели. При этом один из расчетов FPV смог поразить 11 единиц техники ВСУ", — отметил Боцман.Офицер добавил, что пехота, которую отдельные бронемашины сумели высадить в лесном массиве, была накрыта артиллерией. Теперь российские подразделения прочесывают эту территорию и зачищают разрозненные малые группы."Основным достижением противника в результате этого наскока стала ликвидация его личного состава и загрузка ВПК западных стран заказами на новую технику. Подъезжайте еще, мы готовимся обеспечить европейских и американских оружейников семидневной рабочей неделей", — резюмировал он.Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что по состоянию на 14:00 четверга ВСУ в ходе попытки контрнаступления потеряли шесть танков, три БМП, три машины разграждения и 14 боевых бронированных машин.Всего за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих и 337 танков.

https://ria.ru/20250206/vsu-1997738754.html

https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html

курская область

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Станислав Ванд

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Кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении атаки в Курской области Минобороны публикует новые кадры уничтожения бронетехники ВСУ при отражении сегодняшней атаки в Курской области 2025-02-06T22:20 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), курская область