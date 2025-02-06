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В Кремле рассказали о нацпроектах по технологическому лидерству
В Кремле рассказали о нацпроектах по технологическому лидерству - РИА Новости, 06.02.2025
В Кремле рассказали о нацпроектах по технологическому лидерству
Новые национальные проекты технологического лидерства диктуют необходимость существенной интенсификации процесса технического образования в России, заявил... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:03:00+03:00
2025-02-06T13:03:00+03:00
2025-02-06T13:16:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
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технологии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новые национальные проекты технологического лидерства диктуют необходимость существенной интенсификации процесса технического образования в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что президент России Владимир Путин в четверг вручит президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год, а также проведет заседание Совета по науке и образованию. "Сегодня речь (на заседании Совета по науке и образованию - ред.) будет идти о вопросах технического образования. Все наши многочисленные новые национальные проекты технологического лидерства диктуют необходимость существенной интенсификации процесса технического образования, его переналадки, наращивания объемов. Вот об этом именно сегодня президент и будет говорить с участниками Совета по науке и образованию", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что во второй половине дня у главы государства запланированы отдельные встречи.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество, технологии
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество, Технологии
В Кремле рассказали о нацпроектах по технологическому лидерству
Песков рассказал о нацпроектах по технологическому лидерству