https://ria.ru/20250206/gladkov-1997826969.html

Гладков рассказал о сотрудничестве Белгородской области с "Металлоинвестом"

Гладков рассказал о сотрудничестве Белгородской области с "Металлоинвестом" - РИА Новости, 06.02.2025

Гладков рассказал о сотрудничестве Белгородской области с "Металлоинвестом"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор "Металлоинвеста" Олег Крестинин подписали соглашение, в рамках которого на развитие... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:27:00+03:00

2025-02-06T19:27:00+03:00

2025-02-06T19:27:00+03:00

белгородская область

губкин

белгородская область

старый оскол

вячеслав гладков

металлоинвест

мисис

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БЕЛГОРОД, 6 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и генеральный директор "Металлоинвеста" Олег Крестинин подписали соглашение, в рамках которого на развитие региона будет выделено порядка 5,6 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. "Для нас данное соглашение — это продолжение той взаимовыгодной тесной работы, которая позволяет нам успешно справляться со всеми вызовами — как мирными, так и военными. И такое взаимодействие — основа стабильности нашего региона", — подчеркнул Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Из 5,6 миллиарда рублей свыше 3,4 миллиарда будет выделено из регионального бюджета, а более 2,1 миллиарда рублей инвестирует компания. Как отметил Гладков, важным направлением программы социально-экономического партнёрства на 2025 год станет развитие инфраструктуры Губкина и Старого Оскола. Правительство Белгородской области выделит более 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений, строительство и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Ещё 800 миллионов рублей регион направит на ремонт, оснащение и строительство детских спортивных и образовательных учреждений. Финансирование из регионального бюджета также позволит продолжить строительство бассейна в Губкине и капитальный ремонт ДК "Комсомолец" в Старом Осколе. На эти объекты выделено более 670 миллионов рублей. "Совместная работа "Металлоинвеста" и Белгородской области продолжается уже 14 лет — за это время наша компания инвестировала в проекты развития региона 21 миллиард рублей. Это вклад акционеров "Металлоинвеста" в создание комфортной и современной среды для жизни, работы и учёбы. В 2025 году мы направим свыше 2 миллиардов рублей на ключевые сферы: образование, здравоохранение, спорт и городскую инфраструктуру", — отметил Крестинин. Одним из крупнейших проектов станет новый физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Губкине. Его построят на месте старого спорткомплекса Лебединского ГОКа. Строительство комплекса стоимостью 650 миллионов рублей планируется завершить весной 2025 года. Также в 2025 году будет проведена масштабная реконструкция Губкинского горно-политехнического колледжа — базового учебного заведения для подготовки будущих специалистов Лебединского ГОКа. На эти цели из федерального и областного бюджетов, а также из средств Металлоинвеста в 2024-2025 годах выделено более 370 миллионов рублей. Компания также направит почти 100 миллионов рублей на поддержку филиалов МИСИС и Российского государственного геологоразведочного университета, Лицея №3, и профориентационные программы для школьников в Старом Осколе и Губкине. Ещё один значимый проект — капитальный ремонт школы №21 города Старый Оскол и благоустройство прилегающей территории. В Губкине продолжится благоустройство общественных пространств и точек притяжения для жителей города. Также поддержку получит сфера здравоохранения, культуры, спорта. Около 170 миллионов рублей компания направит на благотворительную помощь городским организациям, адресную помощь социально незащищённым категориям населения и реализацию корпоративной программы развития территорий "Вместе!".

https://ria.ru/20250205/soglasheniya-1997449740.html

https://ria.ru/20250204/gladkov-1997366339.html

губкин

белгородская область

старый оскол

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губкин, белгородская область, старый оскол, вячеслав гладков, металлоинвест, мисис