https://ria.ru/20250206/gaza-1997669561.html

В МИД КНР прокомментировали предложения Трампа по Газе

В МИД КНР прокомментировали предложения Трампа по Газе - РИА Новости, 06.02.2025

В МИД КНР прокомментировали предложения Трампа по Газе

Сектор Газа является неотъемлемой частью палестинской территории, он не может быть разменной монетой в политических сделках, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:34:00+03:00

2025-02-06T10:34:00+03:00

2025-02-06T11:18:00+03:00

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ПЕКИН, 6 фев – РИА Новости. Сектор Газа является неотъемлемой частью палестинской территории, он не может быть разменной монетой в политических сделках, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь."Газа - это Газа палестинцев, и она является неотъемлемой частью территории Палестины. Газа не может быть разменной монетой в политических сделках и тем более - объектом закона джунглей", - заявил Го Цзякунь.Он добавил, что Китай твердо поддерживает законные национальные права палестинского народа и всегда считал важным принцип "Палестиной управляют палестинцы", которого необходимо придерживаться в послевоенном управлении сектором Газа."Китай выступает против принудительного переселения жителей Газы", - добавил он.Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250206/ssha-1997638926.html

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мид кнр, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, сша, палестина, иордания