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Сенат Франции окончательно одобрил законопроект о бюджете - РИА Новости, 06.02.2025
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13:47 06.02.2025 (обновлено: 14:00 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/frantsiya-1997726070.html
Сенат Франции окончательно одобрил законопроект о бюджете
Сенат Франции окончательно одобрил законопроект о бюджете - РИА Новости, 06.02.2025
Сенат Франции окончательно одобрил законопроект о бюджете
Сенат Франции окончательно одобрил резонансный законопроект о бюджете на 2025 год, следует из трансляции заседания на сайте госоргана. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:47:00+03:00
2025-02-06T14:00:00+03:00
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Сенат Франции окончательно одобрил резонансный законопроект о бюджете на 2025 год, следует из трансляции заседания на сайте госоргана.За законопроект проголосовали 219 сенаторов, против – 107. Законопроект, таким образом, является окончательно принятым.В понедельник премьер-министр Франции Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов нижней палаты парламента, рискуя получить вотум недоверия оппозиции. Партия левых выдвинула две резолюцию о недоверии премьеру, но ни одна из них не получила необходимого большинства голосов.Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году.Законопроект в том числе предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро.
https://ria.ru/20250204/makron-1997251124.html
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франция, франсуа байру, в мире
Франция, Франсуа Байру, В мире
Сенат Франции окончательно одобрил законопроект о бюджете

Сенат Франции одобрил резонансный законопроект о бюджете на 2025 год

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСенат Франции
Сенат Франции - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сенат Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Сенат Франции окончательно одобрил резонансный законопроект о бюджете на 2025 год, следует из трансляции заседания на сайте госоргана.
За законопроект проголосовали 219 сенаторов, против – 107. Законопроект, таким образом, является окончательно принятым.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Во Франции заявили, что Макрон готовит госпереворот
4 февраля, 10:28
В понедельник премьер-министр Франции Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год без голосования депутатов нижней палаты парламента, рискуя получить вотум недоверия оппозиции. Партия левых выдвинула две резолюцию о недоверии премьеру, но ни одна из них не получила необходимого большинства голосов.
Резонансный законопроект направлен на сдерживание бюджетного дефицита в стране на уровне 5,4% в 2025 году. Бюджет включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не должен быть пересмотрен: оборонное ведомство должно получить на 3,3 миллиарда евро больше, чем в 2024 году.
Законопроект в том числе предполагает временное повышение налогов для наиболее состоятельных граждан и крупных компаний. Для компаний, оборот которых в 2024 году составил от 1 до 3 миллиардов евро, исключительный взнос должен составлять 20,6% от суммы налога на прибыль за этот год и 41,2% для компаний, оборот которых превышает 3 миллиарда евро.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Во Франции не поддержали вотум недоверия премьеру
5 февраля, 22:23
 
ФранцияФрансуа БайруВ мире
 
 
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