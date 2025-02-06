https://ria.ru/20250206/festival-1997726981.html

Более 20 фестивалей пройдет в библиотеках Подмосковья в этом году

Более 20 фестивалей пройдет в библиотеках Подмосковья в этом году - РИА Новости, 06.02.2025

Более 20 фестивалей пройдет в библиотеках Подмосковья в этом году

Более 20 фестивалей запланировано в библиотеках Подмосковья в текущем году, это будут книжные, литературные, поэтические, краеведческие, песенно-поэтические... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:51:00+03:00

2025-02-06T13:51:00+03:00

2025-02-06T13:51:00+03:00

новости подмосковья

красногорск

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долгопрудный

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 20 фестивалей запланировано в библиотеках Подмосковья в текущем году, это будут книжные, литературные, поэтические, краеведческие, песенно-поэтические мероприятия, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Площадками для проведения фестивалей станут центральные библиотеки городских округов Мытищи, Долгопрудного, Луховиц, Красногорска, Сергиева Посада, Серпухова и других. В рамках фестивалей состоятся мероприятия, направленные на привлечения внимания к чтению и литературе, продвижению русского языка и литературы, популяризации Культурного кода региона. В библиотеках для читателей будут организованы авторские встречи, литературные чтения, презентации новых книг, литературные викторины, конкурсы и многое другое. Например, в феврале в библиотеках Ивантеевки состоится литературно-творческий фестиваль "Мартовский кот". В библиотеке имени Андрея Белого в Балашихе пройдет литературный фестиваль "Поэтическое стояние", а в Центральной библиотеке имени Анны Ахматовой в Домодедове с конца февраля по конец марта запланирована творческая ярмарка "АРТ-весна-2025". В марте читателей библиотек Долгопрудного будет ждать литературный фестиваль "Поэзия высокого полета", а в библиотеках Красногорска – "Серебряный звон: голоса молодых". Также мероприятия состоятся и в других библиотеках Подмосковья.

https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997709918.html

https://ria.ru/20250206/podmoskove-1997694930.html

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красногорск, московская область (подмосковье), долгопрудный