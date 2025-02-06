https://ria.ru/20250206/artamonov-1997801374.html

Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для своих резидентов

Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для своих резидентов - РИА Новости, 06.02.2025

Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для своих резидентов

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр экономразвития РФ Максим Решетников в ходе личной встречи обсудили планы развития особой экономической... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:49:00+03:00

2025-02-06T17:49:00+03:00

2025-02-06T17:49:00+03:00

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр экономразвития РФ Максим Решетников в ходе личной встречи обсудили планы развития особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Так, в ближайшие два года за ОЭЗ сохранится статус территориальной сетевой организации. Это значит, что она продолжит предоставлять услуги по обеспечению и мониторингу в сферах водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения на территории своих площадок в Грязинском и Елецком районах, а также в Липецке. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, это исключение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию между правительством РФ, управляющей компанией ОЭЗ "Липецк" и профильными ведомствами. В итоге ОЭЗ сохранит ряд преимуществ для своих резидентов. Инвесторы продолжат получать заранее созданную инфраструктуру и не будут нести обременения по строительству новых распределительных подстанций и сетей. Кроме того, Артамонов рассказал Решетникову, что благодаря господдержке в 2024 году ОЭЗ "Липецк" открыла третью площадку, расположенную на территории бывшего тракторного завода в Липецке. В настоящее время предприятие выпускает металлоконструкции и навесное оборудование для сельскохозяйственной и коммунальной техники, а в будущем там приступят к производству экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин. Также в ходе встречи с министром обсуждалась тема внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Как отметил губернатор Артамонов, у липецких IT – специалистов большие планы в освоении ИИ. Одна из последних разработок - создание ML-модели для оценки стоимости земель сельскохозяйственного назначения, основанной на нейронных сетях, которая предоставляет региону рекомендации для принятия решений по приоритетному выкупу участков или отказу от приобретения по завышенной цене.

https://ria.ru/20250206/podderzhka-1997780688.html

https://ria.ru/20250204/trud-1997344038.html

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россия, липецк, липецкая область, игорь артамонов, максим решетников, "липецк"