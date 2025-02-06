Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для своих резидентов
Губернатор Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для резидентов
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр экономразвития РФ Максим Решетников в ходе личной встречи обсудили планы развития особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ), сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Так, в ближайшие два года за ОЭЗ сохранится статус территориальной сетевой организации. Это значит, что она продолжит предоставлять услуги по обеспечению и мониторингу в сферах водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения на территории своих площадок в Грязинском и Елецком районах, а также в Липецке.
В итоге ОЭЗ сохранит ряд преимуществ для своих резидентов. Инвесторы продолжат получать заранее созданную инфраструктуру и не будут нести обременения по строительству новых распределительных подстанций и сетей.
Кроме того, Артамонов рассказал Решетникову, что благодаря господдержке в 2024 году ОЭЗ "Липецк" открыла третью площадку, расположенную на территории бывшего тракторного завода в Липецке. В настоящее время предприятие выпускает металлоконструкции и навесное оборудование для сельскохозяйственной и коммунальной техники, а в будущем там приступят к производству экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин.
Также в ходе встречи с министром обсуждалась тема внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Как отметил губернатор Артамонов, у липецких IT – специалистов большие планы в освоении ИИ. Одна из последних разработок - создание ML-модели для оценки стоимости земель сельскохозяйственного назначения, основанной на нейронных сетях, которая предоставляет региону рекомендации для принятия решений по приоритетному выкупу участков или отказу от приобретения по завышенной цене.