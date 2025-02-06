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Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для своих резидентов - РИА Новости, 06.02.2025
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Липецкая область
 
17:49 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/artamonov-1997801374.html
Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для своих резидентов
Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для своих резидентов - РИА Новости, 06.02.2025
Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для своих резидентов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр экономразвития РФ Максим Решетников в ходе личной встречи обсудили планы развития особой экономической... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:49:00+03:00
2025-02-06T17:49:00+03:00
липецкая область
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липецк
липецкая область
игорь артамонов
максим решетников
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр экономразвития РФ Максим Решетников в ходе личной встречи обсудили планы развития особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Так, в ближайшие два года за ОЭЗ сохранится статус территориальной сетевой организации. Это значит, что она продолжит предоставлять услуги по обеспечению и мониторингу в сферах водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения на территории своих площадок в Грязинском и Елецком районах, а также в Липецке. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, это исключение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию между правительством РФ, управляющей компанией ОЭЗ "Липецк" и профильными ведомствами. В итоге ОЭЗ сохранит ряд преимуществ для своих резидентов. Инвесторы продолжат получать заранее созданную инфраструктуру и не будут нести обременения по строительству новых распределительных подстанций и сетей. Кроме того, Артамонов рассказал Решетникову, что благодаря господдержке в 2024 году ОЭЗ "Липецк" открыла третью площадку, расположенную на территории бывшего тракторного завода в Липецке. В настоящее время предприятие выпускает металлоконструкции и навесное оборудование для сельскохозяйственной и коммунальной техники, а в будущем там приступят к производству экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин. Также в ходе встречи с министром обсуждалась тема внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Как отметил губернатор Артамонов, у липецких IT – специалистов большие планы в освоении ИИ. Одна из последних разработок - создание ML-модели для оценки стоимости земель сельскохозяйственного назначения, основанной на нейронных сетях, которая предоставляет региону рекомендации для принятия решений по приоритетному выкупу участков или отказу от приобретения по завышенной цене.
https://ria.ru/20250206/podderzhka-1997780688.html
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россия, липецк, липецкая область, игорь артамонов, максим решетников, "липецк"
Липецкая область, Россия, Липецк, Липецкая область, Игорь Артамонов, Максим Решетников, "Липецк"
Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для своих резидентов

Губернатор Артамонов: ОЭЗ "Липецк" сохранила ряд преференций для резидентов

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и министр экономразвития РФ Максим Решетников в ходе личной встречи обсудили планы развития особой экономической зоны "Липецк" (ОЭЗ), сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Так, в ближайшие два года за ОЭЗ сохранится статус территориальной сетевой организации. Это значит, что она продолжит предоставлять услуги по обеспечению и мониторингу в сферах водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения на территории своих площадок в Грязинском и Елецком районах, а также в Липецке.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Меры поддержки для многодетных семей расширили в Липецкой области
Вчера, 16:46
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, это исключение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию между правительством РФ, управляющей компанией ОЭЗ "Липецк" и профильными ведомствами.
В итоге ОЭЗ сохранит ряд преимуществ для своих резидентов. Инвесторы продолжат получать заранее созданную инфраструктуру и не будут нести обременения по строительству новых распределительных подстанций и сетей.
Кроме того, Артамонов рассказал Решетникову, что благодаря господдержке в 2024 году ОЭЗ "Липецк" открыла третью площадку, расположенную на территории бывшего тракторного завода в Липецке. В настоящее время предприятие выпускает металлоконструкции и навесное оборудование для сельскохозяйственной и коммунальной техники, а в будущем там приступят к производству экскаваторов-погрузчиков и коммунальных машин.
Также в ходе встречи с министром обсуждалась тема внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Как отметил губернатор Артамонов, у липецких IT – специалистов большие планы в освоении ИИ. Одна из последних разработок - создание ML-модели для оценки стоимости земель сельскохозяйственного назначения, основанной на нейронных сетях, которая предоставляет региону рекомендации для принятия решений по приоритетному выкупу участков или отказу от приобретения по завышенной цене.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Липецкая областьРоссияЛипецкЛипецкая областьИгорь АртамоновМаксим Решетников"Липецк"
 
 
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