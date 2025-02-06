https://ria.ru/20250206/ablitarov-1997776795.html
Сына миллиардера Аблитарова осудили за аферу с машиной
Сына миллиардера Аблитарова осудили за аферу с машиной - РИА Новости, 06.02.2025
Сына миллиардера Аблитарова осудили за аферу с машиной
Химкинский районный суд Московской области приговорил Артема Аблитарова к трем годам колонии за продажу чужого автомобиля по поддельной подписи, сообщила РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:33:00+03:00
2025-02-06T16:33:00+03:00
2025-02-06T17:24:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Химкинский районный суд Московской области приговорил Артема Аблитарова к трем годам колонии за продажу чужого автомобиля по поддельной подписи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь госоргана Полина Вдовцова. "Аблитаров признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", — сказала собеседница агентства. По полученным данным, фигурант подделал подпись, оформил на себя чужой автомобиль и продал его. Обвиняемого, находящегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Артема Аблитарова не в первый раз привлекают к уголовной ответственности. Так, в 2022 году Замоскворецкий районный суд Москвы назначил ему 200 часов обязательных работ за вождение в нетрезвом виде. Не отбыв наказание, он стал фигурантом уголовного дела по факту избиения девушки, признал вину, раскаялся и возместил ущерб. По совокупности мировой судья столичного района Хамовники назначил ему 470 часов обязательных работ с запретом управлять транспортными средствами в течение двух лет.
https://ria.ru/20250203/moshennik-1996949486.html
https://ria.ru/20250124/tomograf-1995407448.html
московская область (подмосковье)
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Москва
Сына миллиардера Аблитарова осудили за аферу с машиной
Сына миллиардера Аблитарова Артема приговорили к 3 годам колонии за аферу с авто
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Химкинский районный суд Московской области приговорил Артема Аблитарова к трем годам колонии за продажу чужого автомобиля по поддельной подписи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь госоргана Полина Вдовцова.
"Аблитаров признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", — сказала собеседница агентства.
По полученным данным, фигурант подделал подпись, оформил на себя чужой автомобиль и продал его.
Обвиняемого, находящегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда.
По данным СМИ, Аблитаров — сын миллиардера Андрея Аблитарова.
Артема Аблитарова не в первый раз привлекают к уголовной ответственности. Так, в 2022 году Замоскворецкий районный суд Москвы
назначил ему 200 часов обязательных работ за вождение в нетрезвом виде. Не отбыв наказание, он стал фигурантом уголовного дела по факту избиения девушки, признал вину, раскаялся и возместил ущерб.
По совокупности мировой судья столичного района Хамовники назначил ему 470 часов обязательных работ с запретом управлять транспортными средствами в течение двух лет.