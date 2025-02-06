https://ria.ru/20250206/ablitarov-1997776795.html

Сына миллиардера Аблитарова осудили за аферу с машиной

Сына миллиардера Аблитарова осудили за аферу с машиной - РИА Новости, 06.02.2025

Сына миллиардера Аблитарова осудили за аферу с машиной

Химкинский районный суд Московской области приговорил Артема Аблитарова к трем годам колонии за продажу чужого автомобиля по поддельной подписи, сообщила РИА... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:33:00+03:00

2025-02-06T16:33:00+03:00

2025-02-06T17:24:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Химкинский районный суд Московской области приговорил Артема Аблитарова к трем годам колонии за продажу чужого автомобиля по поддельной подписи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь госоргана Полина Вдовцова. "Аблитаров признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере"). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами", — сказала собеседница агентства. По полученным данным, фигурант подделал подпись, оформил на себя чужой автомобиль и продал его. Обвиняемого, находящегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Артема Аблитарова не в первый раз привлекают к уголовной ответственности. Так, в 2022 году Замоскворецкий районный суд Москвы назначил ему 200 часов обязательных работ за вождение в нетрезвом виде. Не отбыв наказание, он стал фигурантом уголовного дела по факту избиения девушки, признал вину, раскаялся и возместил ущерб. По совокупности мировой судья столичного района Хамовники назначил ему 470 часов обязательных работ с запретом управлять транспортными средствами в течение двух лет.

https://ria.ru/20250203/moshennik-1996949486.html

https://ria.ru/20250124/tomograf-1995407448.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), россия, москва