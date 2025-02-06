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Россия готова помочь Абхазии запустить аналог программы "Лидеры России" - РИА Новости, 06.02.2025
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18:38 06.02.2025 (обновлено: 18:57 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997816426.html
Россия готова помочь Абхазии запустить аналог программы "Лидеры России"
Россия готова помочь Абхазии запустить аналог программы "Лидеры России" - РИА Новости, 06.02.2025
Россия готова помочь Абхазии запустить аналог программы "Лидеры России"
Россия готова помочь Абхазии запустить программу подготовки молодежных кадров наподобие "Лидеров России", сообщил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:38:00+03:00
2025-02-06T18:57:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия готова помочь Абхазии запустить программу подготовки молодежных кадров наподобие "Лидеров России", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время встречи с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой. Кириенко напомнил, что в 2018 году президент РФ создал специальную платформу, которая называется "Россия - страна возможностей" - как раз для молодежи. И уже есть целый ряд успешных проектов, реализуемых более восьми лет. "Например, победители конкурса "Лидеры России" работают и министрами федеральными, и главами регионов, губернаторами, и мэрами, и заместителями министров, и руководителями крупнейших российских государственных компаний", - пояснил он. Гунба отметил интерес Абхазии к такому проекту. "Мне хотелось бы реализовать на территории Абхазии такого рода проект. Я знаю, что конкурсный отбор наиболее эффективен для привлечения молодых специалистов, которые направят свои усилия, знания, опыт на поддержание и улучшение качества жизни граждан нашей страны. И в этом смысле я обращаюсь к вам за поддержкой, поделиться методологиями тех программ, которые реализуются на территории России", - сказал Гунба.
https://ria.ru/20250206/putin-1997815459.html
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абхазия, россия, сергей кириенко, в мире
Абхазия, Россия, Сергей Кириенко, В мире
Россия готова помочь Абхазии запустить аналог программы "Лидеры России"

Кириенко: РФ готова помочь Абхазии запустить программу подготовки молодых кадров

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБадра Гунба и Сергей Кириенко во время встречи в Москве
Бадра Гунба и Сергей Кириенко во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Бадра Гунба и Сергей Кириенко во время встречи в Москве
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия готова помочь Абхазии запустить программу подготовки молодежных кадров наподобие "Лидеров России", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время встречи с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой.
Кириенко напомнил, что в 2018 году президент РФ создал специальную платформу, которая называется "Россия - страна возможностей" - как раз для молодежи. И уже есть целый ряд успешных проектов, реализуемых более восьми лет.
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"Например, победители конкурса "Лидеры России" работают и министрами федеральными, и главами регионов, губернаторами, и мэрами, и заместителями министров, и руководителями крупнейших российских государственных компаний", - пояснил он.
Гунба отметил интерес Абхазии к такому проекту.
"Мне хотелось бы реализовать на территории Абхазии такого рода проект. Я знаю, что конкурсный отбор наиболее эффективен для привлечения молодых специалистов, которые направят свои усилия, знания, опыт на поддержание и улучшение качества жизни граждан нашей страны. И в этом смысле я обращаюсь к вам за поддержкой, поделиться методологиями тех программ, которые реализуются на территории России", - сказал Гунба.
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