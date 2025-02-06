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В Абхазии запустят программу по аналогии с "Лидерами России" - РИА Новости, 06.02.2025
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18:30 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/abkhaziya-1997813734.html
В Абхазии запустят программу по аналогии с "Лидерами России"
В Абхазии запустят программу по аналогии с "Лидерами России" - РИА Новости, 06.02.2025
В Абхазии запустят программу по аналогии с "Лидерами России"
Запуск в Абхазии программы по аналогии с "Лидерами России" обеспечит абхазскую молодежь социальными лифтами, сообщил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:30:00+03:00
2025-02-06T18:30:00+03:00
общество
абхазия
россия
москва
сергей кириенко
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Запуск в Абхазии программы по аналогии с "Лидерами России" обеспечит абхазскую молодежь социальными лифтами, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой в Москве. "Здесь самое важное в том, что молодые люди понимают, что они могут реализовать себя независимо от того, кто у них папа, мама, независимо от блата и связей, от количества денег в семье. Важно лишь насколько они сами талантливые, работоспособные, трудолюбивые, насколько они готовы работать на благо своего государства", - подчеркнул Кириенко. По его словам, если в Абхазии решение о запуске программы будет принято, Россия готова передать свои опыт и свои методики, а также оказать помощь абхазским специалистам.
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общество, абхазия, россия, москва, сергей кириенко
Общество, Абхазия, Россия, Москва, Сергей Кириенко
В Абхазии запустят программу по аналогии с "Лидерами России"

Кириенко: аналог программы "Лидеры России" в Абхазии даст молодежи соцлифты

© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
Администрация президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Администрация президента Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Запуск в Абхазии программы по аналогии с "Лидерами России" обеспечит абхазскую молодежь социальными лифтами, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой в Москве.
"Здесь самое важное в том, что молодые люди понимают, что они могут реализовать себя независимо от того, кто у них папа, мама, независимо от блата и связей, от количества денег в семье. Важно лишь насколько они сами талантливые, работоспособные, трудолюбивые, насколько они готовы работать на благо своего государства", - подчеркнул Кириенко.
По его словам, если в Абхазии решение о запуске программы будет принято, Россия готова передать свои опыт и свои методики, а также оказать помощь абхазским специалистам.
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ОбществоАбхазияРоссияМоскваСергей Кириенко
 
 
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