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Россияне вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире - РИА Новости, 05.02.2025
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11:04 05.02.2025 (обновлено: 13:12 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/zoloto-1997457615.html
Россияне вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире
Россияне вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире - РИА Новости, 05.02.2025
Россияне вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире
Россияне в прошлом году приобрели максимальный объем золота с 2013 года и впервые вошли в пятерку в мире по спросу на этот драгоценный металл, следует из... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T11:04:00+03:00
2025-02-05T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россияне в прошлом году приобрели максимальный объем золота с 2013 года и впервые вошли в пятерку в мире по спросу на этот драгоценный металл, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Так, в прошлом году спрос на золото среди россиян вырос до 75,6 тонны, что на 6,2% больше показателя годом ранее. Это стало максимальным объемом закупок с 2013 года, когда жители России приобрели рекордный объем драгоценного металла - 79,7 тонны. В расчете на одного жителя спрос на золото увеличился до 0,52 грамма с 0,49 грамма годом ранее. В прошлом году помимо России лишь еще две страны, входящие в десятку крупнейших любителей золота в мире, нарастили спрос на него - это Индия и Таиланд. Индийцы купили на 5,5% золота больше, чем годом ранее - 802,8 тонны, оставшись вторыми в мире по спросу на него. Тайцы же увеличили интерес к этому металлу сильнее любой другой нации - сразу на 13%, до 48,8 тонны, что позволило им стать десятыми в мире. Жители Китая двенадцатый год подряд сохраняли лидерство по объему покупок золота, однако в прошлом году на фоне роста цен на золото их интерес к металлу немного охладел - на 10,4%, до 815,5 тонны. Тройку лидеров замыкали США, где спрос сократился сразу на 16,9% - до 209,9 тонны. В Турции, которая стала четвертой по закупкам населением золота, спрос на металл упал сильнее всего среди крупнейших покупателей - на 20,4%, до 153,1 тонны. В десятку также вошли Иран (-3,8%, 69 тонн), Вьетнам (-0,4%, 55,3 тонны), Саудовская Аравия (-3,7%, 50,3 тонны) и Египет (-12,1%, 50,1 тонны).
https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html
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экономика, россия, таиланд, общество
Экономика, Россия, Таиланд, Общество
Россияне вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире

Россияне впервые вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗолотые украшения на выставке "Ювелирный вернисаж" на ВДНХ в Москве
Золотые украшения на выставке Ювелирный вернисаж на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Золотые украшения на выставке "Ювелирный вернисаж" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россияне в прошлом году приобрели максимальный объем золота с 2013 года и впервые вошли в пятерку в мире по спросу на этот драгоценный металл, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
Так, в прошлом году спрос на золото среди россиян вырос до 75,6 тонны, что на 6,2% больше показателя годом ранее. Это стало максимальным объемом закупок с 2013 года, когда жители России приобрели рекордный объем драгоценного металла - 79,7 тонны. В расчете на одного жителя спрос на золото увеличился до 0,52 грамма с 0,49 грамма годом ранее.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Российские банки купаются в золоте
08:00
В прошлом году помимо России лишь еще две страны, входящие в десятку крупнейших любителей золота в мире, нарастили спрос на него - это Индия и Таиланд. Индийцы купили на 5,5% золота больше, чем годом ранее - 802,8 тонны, оставшись вторыми в мире по спросу на него. Тайцы же увеличили интерес к этому металлу сильнее любой другой нации - сразу на 13%, до 48,8 тонны, что позволило им стать десятыми в мире.
Жители Китая двенадцатый год подряд сохраняли лидерство по объему покупок золота, однако в прошлом году на фоне роста цен на золото их интерес к металлу немного охладел - на 10,4%, до 815,5 тонны. Тройку лидеров замыкали США, где спрос сократился сразу на 16,9% - до 209,9 тонны. В Турции, которая стала четвертой по закупкам населением золота, спрос на металл упал сильнее всего среди крупнейших покупателей - на 20,4%, до 153,1 тонны.
В десятку также вошли Иран (-3,8%, 69 тонн), Вьетнам (-0,4%, 55,3 тонны), Саудовская Аравия (-3,7%, 50,3 тонны) и Египет (-12,1%, 50,1 тонны).
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