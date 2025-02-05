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В Молдавии поддержали идею протестов из-за энергетического кризиса

В Молдавии поддержали идею протестов из-за энергетического кризиса - РИА Новости, 05.02.2025

В Молдавии поддержали идею протестов из-за энергетического кризиса

Около 60% населения считают, что жители страны должны выйти на протесты из-за роста тарифов на коммунальные услуги, свидетельствуют данные соцопроса, которые... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:03:00+03:00

2025-02-05T15:03:00+03:00

2025-02-05T15:03:00+03:00

жкх

молдавия

кишинев

украина

газпром

евросоюз

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КИШИНЕВ, 5 фев - РИА Новости. Около 60% населения считают, что жители страны должны выйти на протесты из-за роста тарифов на коммунальные услуги, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера - до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере - до 2126 леев (118 долларов), а на юге - до 3222 леев (179 долларов). Жителей Молдавии спросили, как они должны реагировать на повышение тарифов и действия властей в условиях кризиса. 56% участников опроса заявили, что нужно выйти на протест и "надавить на власти", чтобы руководство страны принимало лучшие решения для своих граждан. 35% респондентов предлагают смириться с ситуацией, 9% не смогли ответить на этот вопрос. При этом 59% участников опроса считают, что тарифы на коммунальные услуги продолжат расти. По данным опроса, 51% респондентов считает, что в ближайшие месяцы экономическая ситуация ухудшится, 32% рассчитывают, что она стабилизируется и лишь 9% надеются на улучшение. Также 67% населения полагает, что к росту тарифов на газ, электроэнергию и отопление привела некомпетентность властей. Опрос проводился с 16 января по 1 февраля, в нем приняли участие 1130 респондентов из 86 населенных пунктов. Максимальная погрешность составляет 3%. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. КЧС Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.

https://ria.ru/20250104/moldova-1992525914.html

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молдавия

кишинев

украина

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жкх, молдавия, кишинев, украина, газпром, евросоюз