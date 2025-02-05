https://ria.ru/20250205/zhaloba-1997425439.html

В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор французу Винатье*

В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор французу Винатье* - РИА Новости, 05.02.2025

В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор французу Винатье*

Апелляционная жалоба на приговор гражданину Франции Лорану Винатье*, осужденному на три года колонии по делу об уклонении от исполнения законодательства об... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T06:55:00+03:00

2025-02-05T06:55:00+03:00

2025-02-05T06:55:00+03:00

происшествия

россия

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москва

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Апелляционная жалоба на приговор гражданину Франции Лорану Винатье*, осужденному на три года колонии по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, поступила в Московский городской суд для рассмотрения, сообщили РИА Новости в инстанции. "Жалоба поступила в Московский городской суд", - сказал собеседник агентства. Согласно картотеке, дата судебного заседания - 24 февраля. Жалоба поступила в суд в понедельник. Замоскворецкий суд Москвы в ноябре прошедшего года назначил обвиняемому 3 года колонии общего режима. Гособвинитель в ходе прений сторон просила для обвиняемого 3 года и 3 месяца. Адвокаты Винатье* просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250131/inoagent-1996681677.html

https://ria.ru/20250124/kurbangaleev-1995279145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, франция, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)