В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор французу Винатье*
Апелляционная жалоба на приговор иноагенту Лорану Винатье поступила в суд
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Апелляционная жалоба на приговор гражданину Франции Лорану Винатье*, осужденному на три года колонии по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, поступила в Московский городской суд для рассмотрения, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Жалоба поступила в Московский городской суд", - сказал собеседник агентства.
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Согласно картотеке, дата судебного заседания - 24 февраля. Жалоба поступила в суд в понедельник.
Замоскворецкий суд Москвы в ноябре прошедшего года назначил обвиняемому 3 года колонии общего режима.
Гособвинитель в ходе прений сторон просила для обвиняемого 3 года и 3 месяца. Адвокаты Винатье* просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента