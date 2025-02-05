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В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор французу Винатье* - РИА Новости, 05.02.2025
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06:55 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zhaloba-1997425439.html
В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор французу Винатье*
В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор французу Винатье* - РИА Новости, 05.02.2025
В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор французу Винатье*
Апелляционная жалоба на приговор гражданину Франции Лорану Винатье*, осужденному на три года колонии по делу об уклонении от исполнения законодательства об... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T06:55:00+03:00
2025-02-05T06:55:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Апелляционная жалоба на приговор гражданину Франции Лорану Винатье*, осужденному на три года колонии по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, поступила в Московский городской суд для рассмотрения, сообщили РИА Новости в инстанции. "Жалоба поступила в Московский городской суд", - сказал собеседник агентства. Согласно картотеке, дата судебного заседания - 24 февраля. Жалоба поступила в суд в понедельник. Замоскворецкий суд Москвы в ноябре прошедшего года назначил обвиняемому 3 года колонии общего режима. Гособвинитель в ходе прений сторон просила для обвиняемого 3 года и 3 месяца. Адвокаты Винатье* просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств. По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250131/inoagent-1996681677.html
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происшествия, россия, франция, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Франция, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Мосгорсуд поступила жалоба на приговор французу Винатье*

Апелляционная жалоба на приговор иноагенту Лорану Винатье поступила в суд

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Апелляционная жалоба на приговор гражданину Франции Лорану Винатье*, осужденному на три года колонии по делу об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах, поступила в Московский городской суд для рассмотрения, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Жалоба поступила в Московский городской суд", - сказал собеседник агентства.
Вадим Зицер - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Педагог Дима Зицер* внесен в реестр иноагентов
31 января, 17:06
Согласно картотеке, дата судебного заседания - 24 февраля. Жалоба поступила в суд в понедельник.
Замоскворецкий суд Москвы в ноябре прошедшего года назначил обвиняемому 3 года колонии общего режима.
Гособвинитель в ходе прений сторон просила для обвиняемого 3 года и 3 месяца. Адвокаты Винатье* просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов) - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Курбангалеева* обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов
24 января, 11:05
 
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