https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997594318.html

В Словакии назвали требования Зеленского о ядерном оружии наглостью

В Словакии назвали требования Зеленского о ядерном оружии наглостью - РИА Новости, 05.02.2025

В Словакии назвали требования Зеленского о ядерном оружии наглостью

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко назвал наглостью... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:50:00+03:00

2025-02-05T18:50:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко назвал наглостью требования Владимира Зеленского о ядерном оружии. Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. "На Украине уже никто не удивляется последним событиям, когда обнаруживается, что Украина обворовывала США, Украина обворовывала Европейский союз. За последние две недели на Украине повалили скандалы, связанные с тем, как происходило разграбление имущества, как терялись деньги, которые были предусмотрены на помощь Украине, будь то оружие или гуманитарная помощь. Я часто говорил, что настоящие украинцы страдают. Но не страдают те, которые торчат в Монако, Каннах или других западных местах отдыха. Оказывается, что Зеленский врал и вчера еще имел наглость сказать, что Украине нужно ядерное оружие, если она не будет в НАТО", - сказал Данко в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его мнению, Зеленский уже "потерял разум", а тот факт, что глава киевского режима остановил и транзит газа, который по украинской территории поступал в Словакию, "является безобразной наглостью, неблагодарностью и заносчивостью". Данко также выразил мнение о том, что конфликт на Украине "был вызван искусственно". "Верю, что президент (США Дональд) Трамп и (Владимир) Путин решат его без Зеленского", - заключил вице-спикер.*Деятельность Meta (Instagram и facebook) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997490348.html

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