https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997564844.html

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о ядерном оружии

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о ядерном оружии - РИА Новости, 05.02.2025

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о ядерном оружии

Владимир Зеленский сознательно поднимает ставки заявлениями о ядерном оружии, показывая западным покровителям, что способен на все что угодно, заявил РИА... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:13:00+03:00

2025-02-05T17:13:00+03:00

2025-02-05T17:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский сознательно поднимает ставки заявлениями о ядерном оружии, показывая западным покровителям, что способен на все что угодно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие. "Ясно, что Зеленский, который близок к тому, что его выбросят не только из политики, но и, вероятно, из жизни, сознательно поднимает ставки, показывая западным покровителям, что способен на все что угодно", - сказал Журавлев. По его словам, Зеленский не понимает, что подобные словесные игры с ядерным оружием ни к чему хорошему его не приведут. "В прошлый раз, когда он заикался о восстановлении потенциала страны на Мюнхенской конференции по безопасности, почти сразу началась наша специальная военная операция. Российское руководство и сейчас вряд ли пропустит заявления такого рода мимо ушей", - считает депутат. По мнению Журавлева, нет никаких сомнений, что, будь у Украины сейчас ядерное оружие, она бы уже непременно его применила. "Причем, уверен, что прямо по Москве, чтобы нанести как можно больше вреда России и постараться запугать наше население. За одни только такие требования Зеленского нужно объявить военным преступником, тем более, что в совершении убийств и терактов он в том же интервью уже и так спокойно признается", - добавил он.

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https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997477873.html

https://ria.ru/20250112/tramp-1993289453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, москва, владимир зеленский, алексей журавлев , госдума рф, нато