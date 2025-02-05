https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997559970.html

Зеленский продлил мобилизацию

Зеленский продлил мобилизацию - РИА Новости, 05.02.2025

Зеленский продлил мобилизацию

Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая, сообщило в среду украинское издание... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:03:00+03:00

2025-02-05T17:03:00+03:00

2025-02-05T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине до 9 мая, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". Украинский парламент 15 января поддержал срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней, до 9 мая. "Зеленский подписал закон о продлении в Украине военного положения и мобилизации до 9 мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор его действие неоднократно продлевалось.

https://ria.ru/20250205/bouz-1997431223.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины