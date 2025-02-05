В США сделали заявление о Зеленском из-за требования Трампа
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский не выполнит требование Трампа по металлам
© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет выполнить требование президента США Дональда Трампа по редкоземельным металлам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Он отметил, что запасы редкоземельных металлов находятся в основном на территории новых регионов России и уже не принадлежат Украине.
Он отметил, что запасы редкоземельных металлов находятся в основном на территории новых регионов России и уже не принадлежат Украине.
"Так что, какую бы сделку вы не заключили с Зеленским, он не сможет выполнить свои обещания и предоставить вам все необходимые редкоземельные металлы", — сказал бывший аналитик ЦРУ.
Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях.
На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковотметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях.
На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковотметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.