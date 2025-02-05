https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997478392.html

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам - РИА Новости, 05.02.2025

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам

Готовность к диалогу должна на чем-то базироваться, а иначе такие заявления являются пустым звуком, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T12:42:00+03:00

2025-02-05T12:42:00+03:00

2025-02-05T12:48:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Готовность к диалогу должна на чем-то базироваться, а иначе такие заявления являются пустым звуком, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Кремлем.Ранее глава Киевского режима в интервью Пирсу Моргану допустил контакты с российским лидером для урегулирования конфликта."Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал Песков.Он также назвал любые заявления о передачею ядерного оружия Киеву безумными.

https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, в мире