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В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам - РИА Новости, 05.02.2025
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12:42 05.02.2025 (обновлено: 12:48 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997478392.html
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам - РИА Новости, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам
Готовность к диалогу должна на чем-то базироваться, а иначе такие заявления являются пустым звуком, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:42:00+03:00
2025-02-05T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Готовность к диалогу должна на чем-то базироваться, а иначе такие заявления являются пустым звуком, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Кремлем.Ранее глава Киевского режима в интервью Пирсу Моргану допустил контакты с российским лидером для урегулирования конфликта."Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал Песков.Он также назвал любые заявления о передачею ядерного оружия Киеву безумными.
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россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам

Песков назвал заявления Зеленского о готовности к переговорам пустыми словами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Готовность к диалогу должна на чем-то базироваться, а иначе такие заявления являются пустым звуком, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Кремлем.
Ранее глава Киевского режима в интервью Пирсу Моргану допустил контакты с российским лидером для урегулирования конфликта.
"Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал Песков.
Он также назвал любые заявления о передачею ядерного оружия Киеву безумными.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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