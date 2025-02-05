В Кремле назвали заявления Зеленского о ядерном оружии безумием
Песков: требования Зеленского о ядерном оружии для Украины граничат с безумием
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заявления о предоставлении ядерного оружия Украине граничат с безумием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
"В целом подобные заявления, подобные высказывания граничат с безумием. Собственно, ну, есть как бы режим нераспространения ядерного оружия и так далее, и тому подобное", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Зеленского, что Запад должен предоставить Украине ядерное оружие.
В 2024 году издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта.