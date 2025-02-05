https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997443728.html

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского об утраченных территориях

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского об утраченных территориях - РИА Новости, 05.02.2025

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского об утраченных территориях

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T10:00:00+03:00

2025-02-05T10:00:00+03:00

2025-02-05T10:00:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над утраченными территориями поздним прозрением. Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться". "К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руину. Зеленский стал трагедией для Украины", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, у Зеленского было множество шансов не только остановить, но и не допустить военного конфликта на Украине, но он ими пренебрег, предав национальные интересы страны ради "похвалы западных хозяев". "Сегодня песня Зеленского о мире и переговорах выглядит, по меньшей мере, кощунственно. Зеленский утратил право представлять Украину, его власть в стране держится исключительно на силе оружия", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, севастополь, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин, оон