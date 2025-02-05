В Госдуме прокомментировали слова Зеленского об утраченных территориях
Шеремет назвал заявление Зеленского об утраченных территориях поздним прозрением
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Владимира Зеленского о невозможности вернуть контроль над утраченными территориями поздним прозрением.
Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не может вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не может потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября 2024, 08:00
"К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руину. Зеленский стал трагедией для Украины", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, у Зеленского было множество шансов не только остановить, но и не допустить военного конфликта на Украине, но он ими пренебрег, предав национальные интересы страны ради "похвалы западных хозяев".
"Сегодня песня Зеленского о мире и переговорах выглядит, по меньшей мере, кощунственно. Зеленский утратил право представлять Украину, его власть в стране держится исключительно на силе оружия", - сказал депутат.
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
15 января, 08:00
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Определено идеальное послевоенное устройство Украины
1 февраля, 08:00