https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997427948.html

Зеленский пытается продать Трампу воздух, заявил Рогов

Зеленский пытается продать Трампу воздух, заявил Рогов - РИА Новости, 05.02.2025

Зеленский пытается продать Трампу воздух, заявил Рогов

Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов, так как разведанных месторождений с экономически оправданной... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:45:00+03:00

2025-02-05T07:45:00+03:00

2025-02-05T07:45:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью на Украине практически нет, а из тех, что были, значительная часть уже находится под контролем России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет. При этом значительная часть разведанных находится на территории, которая уже освобождена от оккупации режима Зеленского и находятся под защитой наших вооруженных сил", - сказал Рогов. По его словам, значительная часть полезных ископаемых, некогда принадлежавших Украине, теперь находится на территории новых субъектов РФ. "Это прежде всего тот же литий, титан, а из редкоземов - стронций, контроль над месторождениями которых киевский режим окончательно потерял. Так что Зеленский по сути - это голый король, который пытается торговать кислородом и думаю, что Трамп быстро в этом разберется", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250203/tramp-1997192062.html

https://ria.ru/20250202/zelenskiy-1996916995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир рогов, в мире