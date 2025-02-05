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Зеленский пытается продать Трампу воздух, заявил Рогов - РИА Новости, 05.02.2025
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07:45 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997427948.html
Зеленский пытается продать Трампу воздух, заявил Рогов
Зеленский пытается продать Трампу воздух, заявил Рогов - РИА Новости, 05.02.2025
Зеленский пытается продать Трампу воздух, заявил Рогов
Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов, так как разведанных месторождений с экономически оправданной... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:45:00+03:00
2025-02-05T07:45:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью на Украине практически нет, а из тех, что были, значительная часть уже находится под контролем России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. "Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет. При этом значительная часть разведанных находится на территории, которая уже освобождена от оккупации режима Зеленского и находятся под защитой наших вооруженных сил", - сказал Рогов. По его словам, значительная часть полезных ископаемых, некогда принадлежавших Украине, теперь находится на территории новых субъектов РФ. "Это прежде всего тот же литий, титан, а из редкоземов - стронций, контроль над месторождениями которых киевский режим окончательно потерял. Так что Зеленский по сути - это голый король, который пытается торговать кислородом и думаю, что Трамп быстро в этом разберется", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997192062.html
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США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Рогов, В мире
Зеленский пытается продать Трампу воздух, заявил Рогов

Рогов: Зеленский обманул США с добычей редкоземельных металлов

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский обманул США, предлагая передать им права на добычу редкоземельных металлов, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью на Украине практически нет, а из тех, что были, значительная часть уже находится под контролем России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источника, близкого к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление президента США Дональда Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского. Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп хочет договориться с Украиной о поставках редкоземельных металлов
3 февраля, 22:04
"Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман и политическое мошенничество. Во-первых, разведанных месторождений редкоземельных металлов на Украине с экономически оправданной стоимостью практически нет. При этом значительная часть разведанных находится на территории, которая уже освобождена от оккупации режима Зеленского и находятся под защитой наших вооруженных сил", - сказал Рогов.
По его словам, значительная часть полезных ископаемых, некогда принадлежавших Украине, теперь находится на территории новых субъектов РФ.
"Это прежде всего тот же литий, титан, а из редкоземов - стронций, контроль над месторождениями которых киевский режим окончательно потерял. Так что Зеленский по сути - это голый король, который пытается торговать кислородом и думаю, что Трамп быстро в этом разберется", - сказал Рогов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
"Желание исполнилось". В США набросились на Зеленского из-за слов о России
2 февраля, 19:47
 
СШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир РоговВ мире
 
 
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