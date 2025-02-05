https://ria.ru/20250205/zelenskij-1997403329.html

Зеленский играет роль безгрешного вождя нации, заявил Медведчук

Зеленский играет роль безгрешного вождя нации, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.02.2025

Зеленский играет роль безгрешного вождя нации, заявил Медведчук

Владимир Зеленский играет роль "безгрешного вождя нации", которая видит весь смысл своего существования в конфликте с Россией, он забыл предвыборные обещания,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T00:18:00+03:00

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2025-02-05T00:18:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский играет роль "безгрешного вождя нации", которая видит весь смысл своего существования в конфликте с Россией, он забыл предвыборные обещания, которые давал народу, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды". Медведчук обратил внимание на разницу в политической позициях президента России Владимира Путина и Зеленского по вопросу единства русских и украинцев. Он отметил, что политика последнего направлена на разделение народов и фактическое вытеснение русскоязычного населения с Украины. "Получается, что Владимир Путин выиграл у Зеленского Украину уже тогда, еще до начала конфликта, а политический клоун со своей сворой без посторонней помощи активно уничтожал украинскую государственность. Сегодня он играет роль безгрешного вождя нации, которая, по его мнению, видит весь смысл своего существования в войне с Россией. И это говорит о том, что он не знает ни украинского народа, ни его истории, а также напрочь позабыл, что он сам этому народу обещал", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250203/konflikt-1997170245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, виктор медведчук, в мире