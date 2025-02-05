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Зеленский играет роль безгрешного вождя нации, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.02.2025
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00:18 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zelenskij-1997403329.html
Зеленский играет роль безгрешного вождя нации, заявил Медведчук
Зеленский играет роль безгрешного вождя нации, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.02.2025
Зеленский играет роль безгрешного вождя нации, заявил Медведчук
Владимир Зеленский играет роль "безгрешного вождя нации", которая видит весь смысл своего существования в конфликте с Россией, он забыл предвыборные обещания,... РИА Новости, 05.02.2025
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2025-02-05T00:18:00+03:00
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виктор медведчук
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский играет роль "безгрешного вождя нации", которая видит весь смысл своего существования в конфликте с Россией, он забыл предвыборные обещания, которые давал народу, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды". Медведчук обратил внимание на разницу в политической позициях президента России Владимира Путина и Зеленского по вопросу единства русских и украинцев. Он отметил, что политика последнего направлена на разделение народов и фактическое вытеснение русскоязычного населения с Украины. "Получается, что Владимир Путин выиграл у Зеленского Украину уже тогда, еще до начала конфликта, а политический клоун со своей сворой без посторонней помощи активно уничтожал украинскую государственность. Сегодня он играет роль безгрешного вождя нации, которая, по его мнению, видит весь смысл своего существования в войне с Россией. И это говорит о том, что он не знает ни украинского народа, ни его истории, а также напрочь позабыл, что он сам этому народу обещал", - говорится в публикации.
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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, виктор медведчук, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Виктор Медведчук, В мире
Зеленский играет роль безгрешного вождя нации, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский не знает украинский народ и забыл предвыборные обещания

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский играет роль "безгрешного вождя нации", которая видит весь смысл своего существования в конфликте с Россией, он забыл предвыборные обещания, которые давал народу, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды".
Медведчук обратил внимание на разницу в политической позициях президента России Владимира Путина и Зеленского по вопросу единства русских и украинцев. Он отметил, что политика последнего направлена на разделение народов и фактическое вытеснение русскоязычного населения с Украины.
"Получается, что Владимир Путин выиграл у Зеленского Украину уже тогда, еще до начала конфликта, а политический клоун со своей сворой без посторонней помощи активно уничтожал украинскую государственность. Сегодня он играет роль безгрешного вождя нации, которая, по его мнению, видит весь смысл своего существования в войне с Россией. И это говорит о том, что он не знает ни украинского народа, ни его истории, а также напрочь позабыл, что он сам этому народу обещал", - говорится в публикации.
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"Один вариант". На Западе обратились к Путину из-за конфликта на Украине
3 февраля, 18:46
 
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВиктор МедведчукВ мире
 
 
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