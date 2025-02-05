https://ria.ru/20250205/zaporozhe-1997559792.html

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 05.02.2025

В Запорожье прогремел взрыв

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в среду в своем Telegram-канале о взрыве в Запорожье на фоне... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:03:00+03:00

2025-02-05T17:03:00+03:00

2025-02-05T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в среду в своем Telegram-канале о взрыве в Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье прогремел взрыв", - написал Федоров. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, запорожская область, киев, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины