https://ria.ru/20250205/zaporozhe-1997559792.html
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв - РИА Новости, 05.02.2025
В Запорожье прогремел взрыв
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в среду в своем Telegram-канале о взрыве в Запорожье на фоне... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:03:00+03:00
2025-02-05T17:03:00+03:00
2025-02-05T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил в среду в своем Telegram-канале о взрыве в Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "В Запорожье прогремел взрыв", - написал Федоров. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожье прогремел взрыв
Глава ОВА Федоров: в Запорожье прогремел взрыв