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Запад недооценил Россию, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:23 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zapad-1997403884.html
Запад недооценил Россию, заявил Медведчук
Запад недооценил Россию, заявил Медведчук - РИА Новости, 05.02.2025
Запад недооценил Россию, заявил Медведчук
Западные стратеги переоценили свои возможности и недооценили Россию, втягивая ее в затяжной конфликт с Украиной, их план провалился, заявил председатель совета... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:23:00+03:00
2025-02-05T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
виктор медведчук
владимир путин
владимир зеленский
вашингтон
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Западные стратеги переоценили свои возможности и недооценили Россию, втягивая ее в затяжной конфликт с Украиной, их план провалился, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды".По мнению Медведчука, Вашингтон в 2022 году ставил задачу показательно наказать Россию за неподчинение, на что не жалел никаких ресурсов, кроме человеческих. Воевать Запад с Россией планировал за счет "пушечного мяса" с Украины, поставщиком которого стал режим Владимира Зеленского. "Стратегия коллективного Запада была в том, чтобы воевать с Россией Украиной, а самим спрятаться за нее. Расчет был вовсе не на то, что Украина победит Россию на поле боя, а на то, чтобы поглубже затянуть Россию в войну. Втянутая в войну Россия должна была, по мнению западных стратегов, разрушиться изнутри, что привело бы к смене власти. Но весь этот план развалился из-за недооценки России и переоценки сил и средств коллективного Запада", - говорится в публикации.Кроме того, как пишет Медведчук, "западные стратеги" полагали, что экономические санкции уничтожат российскую экономику, однако не приняли во снимание экономику Глобального Юга, которая в результате получила огромные конкурентные преимущества. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997402976.html
https://ria.ru/20250205/medvedchuk-1997403157.html
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россия, украина, виктор медведчук, владимир путин, владимир зеленский, вашингтон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вашингтон, В мире
Запад недооценил Россию, заявил Медведчук

Медведчук: Запад недооценил РФ, втягивая ее в затяжной конфликт с Украиной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Западные стратеги переоценили свои возможности и недооценили Россию, втягивая ее в затяжной конфликт с Украиной, их план провалился, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды".
По мнению Медведчука, Вашингтон в 2022 году ставил задачу показательно наказать Россию за неподчинение, на что не жалел никаких ресурсов, кроме человеческих. Воевать Запад с Россией планировал за счет "пушечного мяса" с Украины, поставщиком которого стал режим Владимира Зеленского.
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"Стратегия коллективного Запада была в том, чтобы воевать с Россией Украиной, а самим спрятаться за нее. Расчет был вовсе не на то, что Украина победит Россию на поле боя, а на то, чтобы поглубже затянуть Россию в войну. Втянутая в войну Россия должна была, по мнению западных стратегов, разрушиться изнутри, что привело бы к смене власти. Но весь этот план развалился из-за недооценки России и переоценки сил и средств коллективного Запада", - говорится в публикации.
Кроме того, как пишет Медведчук, "западные стратеги" полагали, что экономические санкции уничтожат российскую экономику, однако не приняли во снимание экономику Глобального Юга, которая в результате получила огромные конкурентные преимущества.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВиктор МедведчукВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВашингтонВ мире
 
 
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