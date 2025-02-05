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Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС - РИА Новости, 05.02.2025
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Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС
Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС - РИА Новости, 05.02.2025
Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС
Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в СИЗО, с 5 февраля смогут проводить свидания с адвокатами с помощью видеоконференцсвязи (ВКС). РИА Новости, 05.02.2025
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в СИЗО, с 5 февраля смогут проводить свидания с адвокатами с помощью видеоконференцсвязи (ВКС). Соответствующие изменения были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) и законодательство о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Так, свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником в СИЗО могут предоставляться по заявлению подозреваемого или обвиняемого с согласия защитника путем использования ВКС и при наличии в СИЗО технической возможности. Второй одобренный закон также дает ФСИН право на заключение с централизованными религиозными организациями соглашений о взаимодействии "в целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых".
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россия, воздушно-космические силы россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Россия, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС

Подозреваемые и обвиняемые смогут встречаться с адвокатами по ВКС с 5 февраля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в СИЗО, с 5 февраля смогут проводить свидания с адвокатами с помощью видеоконференцсвязи (ВКС).
Соответствующие изменения были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) и законодательство о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
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Так, свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником в СИЗО могут предоставляться по заявлению подозреваемого или обвиняемого с согласия защитника путем использования ВКС и при наличии в СИЗО технической возможности.
Второй одобренный закон также дает ФСИН право на заключение с централизованными религиозными организациями соглашений о взаимодействии "в целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых".
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