https://ria.ru/20250205/zakon-1997406157.html
Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС
Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС - РИА Новости, 05.02.2025
Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС
Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в СИЗО, с 5 февраля смогут проводить свидания с адвокатами с помощью видеоконференцсвязи (ВКС). РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:55:00+03:00
2025-02-05T00:55:00+03:00
2025-02-05T00:55:00+03:00
россия
воздушно-космические силы россии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в СИЗО, с 5 февраля смогут проводить свидания с адвокатами с помощью видеоконференцсвязи (ВКС). Соответствующие изменения были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) и законодательство о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Так, свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником в СИЗО могут предоставляться по заявлению подозреваемого или обвиняемого с согласия защитника путем использования ВКС и при наличии в СИЗО технической возможности. Второй одобренный закон также дает ФСИН право на заключение с централизованными религиозными организациями соглашений о взаимодействии "в целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых".
https://ria.ru/20241210/sizo-1988446883.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Россия, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС
Подозреваемые и обвиняемые смогут встречаться с адвокатами по ВКС с 5 февраля