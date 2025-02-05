https://ria.ru/20250205/zakon-1997406157.html

Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС

Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС - РИА Новости, 05.02.2025

Арестанты смогут проводить свидания с защитниками по ВКС

Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в СИЗО, с 5 февраля смогут проводить свидания с адвокатами с помощью видеоконференцсвязи (ВКС). РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T00:55:00+03:00

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россия

воздушно-космические силы россии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в СИЗО, с 5 февраля смогут проводить свидания с адвокатами с помощью видеоконференцсвязи (ВКС). Соответствующие изменения были внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) и законодательство о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Так, свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником в СИЗО могут предоставляться по заявлению подозреваемого или обвиняемого с согласия защитника путем использования ВКС и при наличии в СИЗО технической возможности. Второй одобренный закон также дает ФСИН право на заключение с централизованными религиозными организациями соглашений о взаимодействии "в целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания подозреваемых и обвиняемых".

https://ria.ru/20241210/sizo-1988446883.html

https://ria.ru/20241210/putin-1988438331.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, воздушно-космические силы россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество