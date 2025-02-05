https://ria.ru/20250205/zakharova-1997619767.html

Захарова высмеяла слова главы МИД Британии об отношениях с Украиной

Захарова высмеяла слова главы МИД Британии об отношениях с Украиной - РИА Новости, 05.02.2025

Захарова высмеяла слова главы МИД Британии об отношениях с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в Telegram-канале слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T23:12:00+03:00

2025-02-05T23:12:00+03:00

2025-02-05T23:12:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла в Telegram-канале слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева. "А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились", - написала она. При этом Захарова иронизировала, что британско-украинское партнерство уходит корнями в подножья египетских пирамид. В среду Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом, где встретился с главой украинского МИД Андреем Сибигой. При этом Сибига попросил Великобританию масштабировать инвестиции в украинское производство оружия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250118/soglashenie-1994401967.html

https://ria.ru/20250117/britaniya-1994289057.html

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в мире, россия, украина, великобритания, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)