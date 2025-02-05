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В Госдуме прокомментировали претензии Зеленского на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.02.2025
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14:59 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zaes-1997526232.html
В Госдуме прокомментировали претензии Зеленского на Запорожскую АЭС
В Госдуме прокомментировали претензии Зеленского на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.02.2025
В Госдуме прокомментировали претензии Зеленского на Запорожскую АЭС
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал Владимира Зеленского оставить претензии на Запорожскую АЭС, так как... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:59:00+03:00
2025-02-05T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
днепр (город)
энергодар
дмитрий белик
владимир зеленский
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал Владимира Зеленского оставить претензии на Запорожскую АЭС, так как атомная станция является собственностью России, и этот вопрос закрыт. "Запорожская АЭС сегодня - собственность России, а свое кровное мы испокон веков никому не отдавали. Вопрос ее статуса закрыт. Ну, и как известно, наглецам палец в рот не клади, сегодня - станция, завтра - заводы, а там и губернию какую потребуют или месторождение нефти. Так что ответ "нет" на все претензии Зеленского будет самый оптимальный", - сказал Белик РИА Новости.По его словам, если Украине нужно электричество, то пусть попросят у своих "европейских друзей". "Поднимать вопросы украинские власти, конечно, могут, а наш ответ на них один - никому и ничего своего не отдадим. ЗАЭС сегодня - часть национальной энергетической инфраструктуры Российской Федерации, с чего бы вдруг мы должны кому-то что-то отдавать. Ну, и если бы украинские власти так нуждались в ЗАЭС, то не обстреливали бы ее всем чем под руку попадется. Так что под российским крылом ЗАЭС гораздо спокойнее", - добавил депутат. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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украина, днепр (город), энергодар, дмитрий белик, владимир зеленский, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепр (город), Энергодар, Дмитрий Белик, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Запорожская область
В Госдуме прокомментировали претензии Зеленского на Запорожскую АЭС

Депутат Белик: РФ не собирается никому отдавать принадлежащую ей Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал Владимира Зеленского оставить претензии на Запорожскую АЭС, так как атомная станция является собственностью России, и этот вопрос закрыт.
"Запорожская АЭС сегодня - собственность России, а свое кровное мы испокон веков никому не отдавали. Вопрос ее статуса закрыт. Ну, и как известно, наглецам палец в рот не клади, сегодня - станция, завтра - заводы, а там и губернию какую потребуют или месторождение нефти. Так что ответ "нет" на все претензии Зеленского будет самый оптимальный", - сказал Белик РИА Новости.
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По его словам, если Украине нужно электричество, то пусть попросят у своих "европейских друзей".
"Поднимать вопросы украинские власти, конечно, могут, а наш ответ на них один - никому и ничего своего не отдадим. ЗАЭС сегодня - часть национальной энергетической инфраструктуры Российской Федерации, с чего бы вдруг мы должны кому-то что-то отдавать. Ну, и если бы украинские власти так нуждались в ЗАЭС, то не обстреливали бы ее всем чем под руку попадется. Так что под российским крылом ЗАЭС гораздо спокойнее", - добавил депутат.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепр (город)ЭнергодарДмитрий БеликВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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