https://ria.ru/20250205/zaes-1997526232.html

В Госдуме прокомментировали претензии Зеленского на Запорожскую АЭС

В Госдуме прокомментировали претензии Зеленского на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.02.2025

В Госдуме прокомментировали претензии Зеленского на Запорожскую АЭС

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал Владимира Зеленского оставить претензии на Запорожскую АЭС, так как... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:59:00+03:00

2025-02-05T14:59:00+03:00

2025-02-05T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

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дмитрий белик

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал Владимира Зеленского оставить претензии на Запорожскую АЭС, так как атомная станция является собственностью России, и этот вопрос закрыт. "Запорожская АЭС сегодня - собственность России, а свое кровное мы испокон веков никому не отдавали. Вопрос ее статуса закрыт. Ну, и как известно, наглецам палец в рот не клади, сегодня - станция, завтра - заводы, а там и губернию какую потребуют или месторождение нефти. Так что ответ "нет" на все претензии Зеленского будет самый оптимальный", - сказал Белик РИА Новости.По его словам, если Украине нужно электричество, то пусть попросят у своих "европейских друзей". "Поднимать вопросы украинские власти, конечно, могут, а наш ответ на них один - никому и ничего своего не отдадим. ЗАЭС сегодня - часть национальной энергетической инфраструктуры Российской Федерации, с чего бы вдруг мы должны кому-то что-то отдавать. Ну, и если бы украинские власти так нуждались в ЗАЭС, то не обстреливали бы ее всем чем под руку попадется. Так что под российским крылом ЗАЭС гораздо спокойнее", - добавил депутат. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html

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днепр (город)

энергодар

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, днепр (город), энергодар, дмитрий белик, владимир зеленский, запорожская аэс, запорожская область