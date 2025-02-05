https://ria.ru/20250205/zaes-1997503691.html

Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.02.2025

Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва призывает Киев немедленно прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить её проведение без задержек, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:49:00+03:00

2025-02-05T13:49:00+03:00

2025-02-05T13:49:00+03:00

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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Москва призывает Киев немедленно прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить её проведение без задержек, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями. Причем сделать это надо немедленно", - сказал дипломат. Ранее МИД Украины сообщил, что якобы из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны Российской Федерации МАГАТЭ было вынуждено отложить ротацию своей миссии на Запорожской АЭС, запланированную на 5 февраля. Ульянов ранее заявил, что заявление МИД Украины является неправдой, Министерство обороны России предоставило персоналу МАГАТЭ все необходимые гарантии безопасности в ходе ротации. А отложить ротацию персонала, запланированную на 5 февраля, руководству МАГАТЭ "пришлось из-за того, что украинская сторона попыталась выдвинуть новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики".

https://ria.ru/20250204/grossi-1997371926.html

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в мире, россия, москва, киев, михаил ульянов (дипломат), магатэ, мид украины, запорожская аэс