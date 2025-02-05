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Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.02.2025
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13:49 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/zaes-1997503691.html
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 05.02.2025
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС
Москва призывает Киев немедленно прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить её проведение без задержек, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:49:00+03:00
2025-02-05T13:49:00+03:00
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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Москва призывает Киев немедленно прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить её проведение без задержек, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями. Причем сделать это надо немедленно", - сказал дипломат. Ранее МИД Украины сообщил, что якобы из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны Российской Федерации МАГАТЭ было вынуждено отложить ротацию своей миссии на Запорожской АЭС, запланированную на 5 февраля. Ульянов ранее заявил, что заявление МИД Украины является неправдой, Министерство обороны России предоставило персоналу МАГАТЭ все необходимые гарантии безопасности в ходе ротации. А отложить ротацию персонала, запланированную на 5 февраля, руководству МАГАТЭ "пришлось из-за того, что украинская сторона попыталась выдвинуть новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики".
https://ria.ru/20250204/grossi-1997371926.html
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в мире, россия, москва, киев, михаил ульянов (дипломат), магатэ, мид украины, запорожская аэс
В мире, Россия, Москва, Киев, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, МИД Украины, Запорожская АЭС
Москва призвала Киев прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

Москва призвала Киев немедленно прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Москва призывает Киев немедленно прекратить препятствовать ротации МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечить её проведение без задержек, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Рассчитываем, что украинская сторона перестанет чинить препятствия для ротации и обеспечит ее проведение в соответствии с устоявшимися модальностями. Причем сделать это надо немедленно", - сказал дипломат.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Гросси посетит Москву на этой неделе
Вчера, 18:27
Ранее МИД Украины сообщил, что якобы из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны Российской Федерации МАГАТЭ было вынуждено отложить ротацию своей миссии на Запорожской АЭС, запланированную на 5 февраля.
Ульянов ранее заявил, что заявление МИД Украины является неправдой, Министерство обороны России предоставило персоналу МАГАТЭ все необходимые гарантии безопасности в ходе ротации. А отложить ротацию персонала, запланированную на 5 февраля, руководству МАГАТЭ "пришлось из-за того, что украинская сторона попыталась выдвинуть новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики".
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время посещения Киевской подстанции. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Глава МАГАТЭ прибыл на Украину для оценки ситуации на Киевской подстанции
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В миреРоссияМоскваКиевМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭМИД УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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