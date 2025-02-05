https://ria.ru/20250205/yaytsa-1997506363.html

В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита

В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита - РИА Новости, 05.02.2025

В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита

В штате Пенсильвания украли куриные яйца на 40 тысяч долларов на фоне сообщений о резком росте цен и дефиците этого продукта в США, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:58:00+03:00

2025-02-05T13:58:00+03:00

2025-02-05T14:33:00+03:00

в мире

сша

пенсильвания

россия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997509463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a82e5c51648a6fd10f4b117481a5c36.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В штате Пенсильвания украли куриные яйца на 40 тысяч долларов на фоне сообщений о резком росте цен и дефиците этого продукта в США, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление американской продовольственной компании Pete & Gerry's Organics.По данным СМИ, около 100 тысяч яиц общей стоимостью 40 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) украли из трейлера для перевозки товаров в городе Гринкасл. "Pete & Gerry's известно о недавнем инциденте в округе Франклин, штат Пенсильвания, и мы активно сотрудничаем с местными правоохранительными органами для проведения расследования. <...> Мы серьезно относимся к этому вопросу и настроены решить его как можно быстрее", — говорится в заявлении компании.В понедельник телеканал NBC News со ссылкой на данные Бюро статистики труда США сообщил, что средняя цена за дюжину яиц за последний год увеличилась на 50 процентов, а после победы Дональда Трампа на выборах президента темпы роста ускорились.Отмечается, что причиной подорожания стал птичий грипп, который привел к уничтожению более 13 миллионов кур с декабря. Ситуация усугубляется традиционным зимним увеличением спроса.С начала прошлого года вспышки вируса гриппа птиц регистрируют по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения, по данным Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH), в 2024-м в мире зафиксировали значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023-м.

https://ria.ru/20250204/ssha-1997308935.html

https://ria.ru/20250102/benzin-1992288344.html

сша

пенсильвания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пенсильвания, россия, дональд трамп