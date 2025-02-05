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В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита - РИА Новости, 05.02.2025
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13:58 05.02.2025 (обновлено: 14:33 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/yaytsa-1997506363.html
В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита
В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита - РИА Новости, 05.02.2025
В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита
В штате Пенсильвания украли куриные яйца на 40 тысяч долларов на фоне сообщений о резком росте цен и дефиците этого продукта в США, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В штате Пенсильвания украли куриные яйца на 40 тысяч долларов на фоне сообщений о резком росте цен и дефиците этого продукта в США, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление американской продовольственной компании Pete &amp; Gerry's Organics.По данным СМИ, около 100 тысяч яиц общей стоимостью 40 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) украли из трейлера для перевозки товаров в городе Гринкасл. "Pete &amp; Gerry's известно о недавнем инциденте в округе Франклин, штат Пенсильвания, и мы активно сотрудничаем с местными правоохранительными органами для проведения расследования. &lt;...&gt; Мы серьезно относимся к этому вопросу и настроены решить его как можно быстрее", — говорится в заявлении компании.В понедельник телеканал NBC News со ссылкой на данные Бюро статистики труда США сообщил, что средняя цена за дюжину яиц за последний год увеличилась на 50 процентов, а после победы Дональда Трампа на выборах президента темпы роста ускорились.Отмечается, что причиной подорожания стал птичий грипп, который привел к уничтожению более 13 миллионов кур с декабря. Ситуация усугубляется традиционным зимним увеличением спроса.С начала прошлого года вспышки вируса гриппа птиц регистрируют по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения, по данным Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH), в 2024-м в мире зафиксировали значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023-м.
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в мире, сша, пенсильвания, россия, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Россия, Дональд Трамп
В США украли куриные яйца на 40 тысяч долларов из-за дефицита

В Пенсильвании украли около 100 тысяч куриных яиц на фоне сообщений о дефиците

© AP Photo / Lindsey WassonПолка с куриными яйцами в супермаркете в США
Полка с куриными яйцами в супермаркете в США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Lindsey Wasson
Полка с куриными яйцами в супермаркете в США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В штате Пенсильвания украли куриные яйца на 40 тысяч долларов на фоне сообщений о резком росте цен и дефиците этого продукта в США, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление американской продовольственной компании Pete & Gerry's Organics.
По данным СМИ, около 100 тысяч яиц общей стоимостью 40 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) украли из трейлера для перевозки товаров в городе Гринкасл.
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"Pete & Gerry's известно о недавнем инциденте в округе Франклин, штат Пенсильвания, и мы активно сотрудничаем с местными правоохранительными органами для проведения расследования. <...> Мы серьезно относимся к этому вопросу и настроены решить его как можно быстрее", — говорится в заявлении компании.
В понедельник телеканал NBC News со ссылкой на данные Бюро статистики труда США сообщил, что средняя цена за дюжину яиц за последний год увеличилась на 50 процентов, а после победы Дональда Трампа на выборах президента темпы роста ускорились.
Отмечается, что причиной подорожания стал птичий грипп, который привел к уничтожению более 13 миллионов кур с декабря. Ситуация усугубляется традиционным зимним увеличением спроса.
С начала прошлого года вспышки вируса гриппа птиц регистрируют по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения, по данным Всемирной организации охраны здоровья животных (WOAH), в 2024-м в мире зафиксировали значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023-м.
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