https://ria.ru/20250205/yaponiya-1997427269.html

Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии

Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии - РИА Новости, 05.02.2025

Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии

Два военных самолета США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку, пострадавших нет, сообщает агентство... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:30:00+03:00

2025-02-05T07:30:00+03:00

2025-02-05T07:30:00+03:00

в мире

сша

мацуяма

эхимэ

министерство обороны японии

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Два военных самолета США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку, пострадавших нет, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местное подразделение министерства транспорта. По данным агентства, американские военные самолеты запросили посадку в связи с тем, что у них закончилось топливо. Посадка прошла в 12.05 по местному времени (06.05 мск). О пострадавших не сообщается. В настоящее время отделение министерства обороны Японии по региону Тюгоку и острову Сикоку устанавливает место нахождения американских военных самолетов.

https://ria.ru/20240530/samolet-1949411622.html

сша

мацуяма

эхимэ

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мацуяма, эхимэ, министерство обороны японии, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном