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Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии - РИА Новости, 05.02.2025
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07:30 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/yaponiya-1997427269.html
Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии
Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии - РИА Новости, 05.02.2025
Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии
Два военных самолета США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку, пострадавших нет, сообщает агентство... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:30:00+03:00
2025-02-05T07:30:00+03:00
в мире
сша
мацуяма
эхимэ
министерство обороны японии
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Два военных самолета США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку, пострадавших нет, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местное подразделение министерства транспорта. По данным агентства, американские военные самолеты запросили посадку в связи с тем, что у них закончилось топливо. Посадка прошла в 12.05 по местному времени (06.05 мск). О пострадавших не сообщается. В настоящее время отделение министерства обороны Японии по региону Тюгоку и острову Сикоку устанавливает место нахождения американских военных самолетов.
https://ria.ru/20240530/samolet-1949411622.html
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мацуяма
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в мире, сша, мацуяма, эхимэ, министерство обороны японии, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Мацуяма, Эхимэ, Министерство обороны Японии, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии

Киодо: два военных самолета США совершили экстренную посадку на острове Сикоку

© Фото : U.S. Air Force / StaffSgt. Taylor HarrisonИстребитель ВВС США
Истребитель ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : U.S. Air Force / StaffSgt. Taylor Harrison
Истребитель ВВС США. Архивное фото
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ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Два военных самолета США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку, пострадавших нет, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местное подразделение министерства транспорта.
По данным агентства, американские военные самолеты запросили посадку в связи с тем, что у них закончилось топливо. Посадка прошла в 12.05 по местному времени (06.05 мск). О пострадавших не сообщается.
В настоящее время отделение министерства обороны Японии по региону Тюгоку и острову Сикоку устанавливает место нахождения американских военных самолетов.
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В миреСШАМацуямаЭхимэМинистерство обороны ЯпонииСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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