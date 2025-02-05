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Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии
Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии - РИА Новости, 05.02.2025
Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии
Два военных самолета США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку, пострадавших нет, сообщает агентство... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:30:00+03:00
2025-02-05T07:30:00+03:00
2025-02-05T07:30:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ТОКИО, 5 фев – РИА Новости. Два военных самолета США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку, пострадавших нет, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местное подразделение министерства транспорта. По данным агентства, американские военные самолеты запросили посадку в связи с тем, что у них закончилось топливо. Посадка прошла в 12.05 по местному времени (06.05 мск). О пострадавших не сообщается. В настоящее время отделение министерства обороны Японии по региону Тюгоку и острову Сикоку устанавливает место нахождения американских военных самолетов.
https://ria.ru/20240530/samolet-1949411622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мацуяма, эхимэ, министерство обороны японии, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, США, Мацуяма, Эхимэ, Министерство обороны Японии, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Два военных самолета США совершили экстренную посадку в Японии
Киодо: два военных самолета США совершили экстренную посадку на острове Сикоку