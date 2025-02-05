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Томский бизнесмен получил десять лет колонии за взяточничество - РИА Новости, 05.02.2025
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14:39 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vzyatka-1997520989.html
Томский бизнесмен получил десять лет колонии за взяточничество
Томский бизнесмен получил десять лет колонии за взяточничество - РИА Новости, 05.02.2025
Томский бизнесмен получил десять лет колонии за взяточничество
Юргинский городской суд Кемеровской области приговорил томского бизнесмена Владислава Левчугова и экс-главу отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:39:00+03:00
2025-02-05T14:39:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Юргинский городской суд Кемеровской области приговорил томского бизнесмена Владислава Левчугова и экс-главу отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Томской области Сергея Арефьева к 10 годам колонии каждого по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области. "Левчугов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия). По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 420 миллионов рублей", - сообщили в пресс-центре. Арефьева суд признал виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и так же назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 420 миллионов рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 8 лет с лишением специального звания "полковник юстиции". Бывший руководитель следственного отдела Арефьев обвинялся в получении через посредника взятки, совершенном с вымогательством взятки в особо крупном размере, Левчугов – в непосредственной передаче взятки в особо крупном размере. Фигуранты уголовного дела были задержаны в декабре 2021 года. "Подсудимые вину не признали, просили вынести оправдательный приговор, защитники подсудимых так же настаивали на невиновности своих подзащитных", - уточнили РИА Новости в суде.
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происшествия, россия, кемеровская область, томская область
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Томская область
Томский бизнесмен получил десять лет колонии за взяточничество

Суд в Кузбассе приговорил бизнесменов Левчугова и Арефьева к 10 годам колонии

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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Юргинский городской суд Кемеровской области приговорил томского бизнесмена Владислава Левчугова и экс-главу отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Томской области Сергея Арефьева к 10 годам колонии каждого по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.
"Левчугов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия). По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 420 миллионов рублей", - сообщили в пресс-центре.
Арефьева суд признал виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и так же назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 420 миллионов рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности в правоохранительных органах на 8 лет с лишением специального звания "полковник юстиции".
Бывший руководитель следственного отдела Арефьев обвинялся в получении через посредника взятки, совершенном с вымогательством взятки в особо крупном размере, Левчугов – в непосредственной передаче взятки в особо крупном размере. Фигуранты уголовного дела были задержаны в декабре 2021 года.
"Подсудимые вину не признали, просили вынести оправдательный приговор, защитники подсудимых так же настаивали на невиновности своих подзащитных", - уточнили РИА Новости в суде.
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