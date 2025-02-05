https://ria.ru/20250205/vyplaty-1997409992.html

В Совфеде рассказали о системе компенсационных выплат инвалидам

В Совфеде рассказали о системе компенсационных выплат инвалидам - РИА Новости, 05.02.2025

В Совфеде рассказали о системе компенсационных выплат инвалидам

Положенные инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет надбавки к пенсии для оплаты услуг по уходу за ними в размере 1200 рублей с 1 января 2025 года... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:27:00+03:00

2025-02-05T02:27:00+03:00

2025-02-05T02:43:00+03:00

общество

ольга епифанова

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Положенные инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет надбавки к пенсии для оплаты услуг по уходу за ними в размере 1200 рублей с 1 января 2025 года начисляются автоматически, также предусмотрена их ежегодная индексация, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "С 1 января 2025 года изменилась система компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Теперь им автоматически, без необходимости подачи заявления, будут устанавливаться надбавки к пенсиям в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией", - сказала Епифанова. Сенатор напомнила, что для получения за уход пенсионных баллов "ухаживающим нужно подать заявление в Соцфонд". По словам Епифановой, в 2025 году также запланировано расширение "пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов". Так, добавила сенатор, число регионов-участников проекта этой программы "в ближайшие три года возрастет до 38". "В рамках проекта будут выдаваться электронные сертификаты для проведения комплексной реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида. Максимальная стоимость одного сертификата в 2025 году составит 110,4 тысячи рублей, в 2026 - 115,4 тысячи рублей, а в 2027 - 120 тысяч рублей", - напомнила политик.

https://ria.ru/20250201/pensii-1996764026.html

https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ольга епифанова