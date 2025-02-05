https://ria.ru/20250205/vyplaty-1997409992.html
В Совфеде рассказали о системе компенсационных выплат инвалидам
В Совфеде рассказали о системе компенсационных выплат инвалидам - РИА Новости, 05.02.2025
В Совфеде рассказали о системе компенсационных выплат инвалидам
Положенные инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет надбавки к пенсии для оплаты услуг по уходу за ними в размере 1200 рублей с 1 января 2025 года... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:27:00+03:00
2025-02-05T02:27:00+03:00
2025-02-05T02:43:00+03:00
общество
ольга епифанова
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Положенные инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет надбавки к пенсии для оплаты услуг по уходу за ними в размере 1200 рублей с 1 января 2025 года начисляются автоматически, также предусмотрена их ежегодная индексация, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "С 1 января 2025 года изменилась система компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Теперь им автоматически, без необходимости подачи заявления, будут устанавливаться надбавки к пенсиям в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией", - сказала Епифанова. Сенатор напомнила, что для получения за уход пенсионных баллов "ухаживающим нужно подать заявление в Соцфонд". По словам Епифановой, в 2025 году также запланировано расширение "пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов". Так, добавила сенатор, число регионов-участников проекта этой программы "в ближайшие три года возрастет до 38". "В рамках проекта будут выдаваться электронные сертификаты для проведения комплексной реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида. Максимальная стоимость одного сертификата в 2025 году составит 110,4 тысячи рублей, в 2026 - 115,4 тысячи рублей, а в 2027 - 120 тысяч рублей", - напомнила политик.
https://ria.ru/20250201/pensii-1996764026.html
https://ria.ru/20240929/pensiya-1975303423.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ольга епифанова
Общество, Ольга Епифанова
В Совфеде рассказали о системе компенсационных выплат инвалидам
Епифанова: надбавки к пенсии инвалидам I группы будут индексироваться каждый год
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Положенные инвалидам I группы и гражданам старше 80 лет надбавки к пенсии для оплаты услуг по уходу за ними в размере 1200 рублей с 1 января 2025 года начисляются автоматически, также предусмотрена их ежегодная индексация, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
"С 1 января 2025 года изменилась система компенсационных выплат по уходу за инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет. Теперь им автоматически, без необходимости подачи заявления, будут устанавливаться надбавки к пенсиям в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией", - сказала Епифанова
.
Сенатор напомнила, что для получения за уход пенсионных баллов "ухаживающим нужно подать заявление в Соцфонд".
По словам Епифановой, в 2025 году также запланировано расширение "пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов". Так, добавила сенатор, число регионов-участников проекта этой программы "в ближайшие три года возрастет до 38".
"В рамках проекта будут выдаваться электронные сертификаты для проведения комплексной реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида. Максимальная стоимость одного сертификата в 2025 году составит 110,4 тысячи рублей, в 2026 - 115,4 тысячи рублей, а в 2027 - 120 тысяч рублей", - напомнила политик.