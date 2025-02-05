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Зеленский исключил возможность выборов на Украине - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:59 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/vybory-1997411385.html
Зеленский исключил возможность выборов на Украине
Зеленский исключил возможность выборов на Украине - РИА Новости, 05.02.2025
Зеленский исключил возможность выборов на Украине
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану вновь исключил возможность проведения выборов на Украине во время боевых действий. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T02:59:00+03:00
2025-02-05T02:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану вновь исключил возможность проведения выборов на Украине во время боевых действий."Во время войны не может быть никаких выборов. Необходимо изменить законодательство, поменять Конституцию, &lt;...&gt; есть большие проблемы", — заявил глава киевского режима.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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в мире, украина, владимир зеленский, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев
Зеленский исключил возможность выборов на Украине

Зеленский исключил проведение выборов на Украине во время боевых действий

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану вновь исключил возможность проведения выборов на Украине во время боевых действий.
"Во время войны не может быть никаких выборов. Необходимо изменить законодательство, поменять Конституцию, <...> есть большие проблемы", — заявил глава киевского режима.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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