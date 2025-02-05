https://ria.ru/20250205/vybory-1997411385.html

Зеленский исключил возможность выборов на Украине

Зеленский исключил возможность выборов на Украине - РИА Новости, 05.02.2025

Зеленский исключил возможность выборов на Украине

Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану вновь исключил возможность проведения выборов на Украине во время боевых действий. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T02:59:00+03:00

2025-02-05T02:59:00+03:00

2025-02-05T02:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану вновь исключил возможность проведения выборов на Украине во время боевых действий."Во время войны не может быть никаких выборов. Необходимо изменить законодательство, поменять Конституцию, <...> есть большие проблемы", — заявил глава киевского режима.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, киев