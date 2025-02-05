https://ria.ru/20250205/vsu-1997613505.html

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую кассетными снарядами - РИА Новости, 05.02.2025

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:28:00+03:00

2025-02-05T21:28:00+03:00

2025-02-05T21:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

михайловский район

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале. "В Каменке-Днепровской зафиксировано несколько артиллерийских атак с применением кассетных боеприпасов, направленных по приусадебному участку", - написал Тицкий. Кроме того, по его словам, противник атаковал беспилотником вышку сотовой связи в селе Любимовка Михайловского района, повреждено оборудование, а в селе Бурчак атака пришлась по гражданскому автомобилю. "В селе Смелое Куйбышевского района БПЛА противника атаковал автомобиль предприятия "Таврия-Энерго". Транспорт поврежден осколками. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет", - подчеркнул Тицкий. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250205/energodar-1997612774.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

михайловский район

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запорожская область, россия, михайловский район, вооруженные силы рф