https://ria.ru/20250205/vsu-1997587632.html

При атаке ВСУ по домам в запорожском селе пострадали два человека

При атаке ВСУ по домам в запорожском селе пострадали два человека - РИА Новости, 05.02.2025

При атаке ВСУ по домам в запорожском селе пострадали два человека

Украинские войска атаковали частные домовладения в трех населенных пунктах Запорожской области, два человека ранены и госпитализированы в селе Шевченковское,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:14:00+03:00

2025-02-05T18:14:00+03:00

2025-02-05T18:38:00+03:00

запорожская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали частные домовладения в трех населенных пунктах Запорожской области, два человека ранены и госпитализированы в селе Шевченковское, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Ранее Балицкий сообщал об атаках ВСУ по двум школам в области, одна из них загорелась, пострадавших нет. Во вторник был атакован школьный автобус, серьезно ранен водитель, ранения получили пять школьников. Также во вторник беспилотником ВСУ был атакован легковой автомобиль, пострадали едущие в нем гражданские люди."В селе Шевченковское Куйбышевского муниципального округа от атаки ВСУ пострадало семь частных домовладений. Также повреждения получили четыре гражданских автомобиля. Два человека получили осколочные ранения разной степени тяжести и доставлены в Куйбышевскую районную больницу" , - написал губернатор.Кроме того, БПЛА противника ударил по частному домовладению в городе Пологи, в доме выбиты стекла, повреждения получил микроавтобус, стоявший во дворе, добавил он. В селе Таврия Токмакского муниципального округа, на перекрестке трассы Запорожье – Бердянск дрон противника пытался атаковать гражданские машины, обошлось без жертв, БПЛА был сбит на подлете, сообщил губернатор.

https://ria.ru/20250205/lebedev-1997556740.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, евгений балицкий