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При атаке ВСУ по домам в запорожском селе пострадали два человека - РИА Новости, 05.02.2025
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18:14 05.02.2025 (обновлено: 18:38 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/vsu-1997587632.html
При атаке ВСУ по домам в запорожском селе пострадали два человека
При атаке ВСУ по домам в запорожском селе пострадали два человека - РИА Новости, 05.02.2025
При атаке ВСУ по домам в запорожском селе пострадали два человека
Украинские войска атаковали частные домовладения в трех населенных пунктах Запорожской области, два человека ранены и госпитализированы в селе Шевченковское,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:14:00+03:00
2025-02-05T18:38:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали частные домовладения в трех населенных пунктах Запорожской области, два человека ранены и госпитализированы в селе Шевченковское, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.Ранее Балицкий сообщал об атаках ВСУ по двум школам в области, одна из них загорелась, пострадавших нет. Во вторник был атакован школьный автобус, серьезно ранен водитель, ранения получили пять школьников. Также во вторник беспилотником ВСУ был атакован легковой автомобиль, пострадали едущие в нем гражданские люди."В селе Шевченковское Куйбышевского муниципального округа от атаки ВСУ пострадало семь частных домовладений. Также повреждения получили четыре гражданских автомобиля. Два человека получили осколочные ранения разной степени тяжести и доставлены в Куйбышевскую районную больницу" , - написал губернатор.Кроме того, БПЛА противника ударил по частному домовладению в городе Пологи, в доме выбиты стекла, повреждения получил микроавтобус, стоявший во дворе, добавил он. В селе Таврия Токмакского муниципального округа, на перекрестке трассы Запорожье – Бердянск дрон противника пытался атаковать гражданские машины, обошлось без жертв, БПЛА был сбит на подлете, сообщил губернатор.
https://ria.ru/20250205/lebedev-1997556740.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, евгений балицкий
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Евгений Балицкий

При атаке ВСУ по домам в запорожском селе пострадали два человека

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Запорожской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали частные домовладения в трех населенных пунктах Запорожской области, два человека ранены и госпитализированы в селе Шевченковское, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Ранее Балицкий сообщал об атаках ВСУ по двум школам в области, одна из них загорелась, пострадавших нет. Во вторник был атакован школьный автобус, серьезно ранен водитель, ранения получили пять школьников. Также во вторник беспилотником ВСУ был атакован легковой автомобиль, пострадали едущие в нем гражданские люди.
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Подполье сообщило об ударах по местам базирования ВСУ в Запорожской области
Вчера, 16:51
"В селе Шевченковское Куйбышевского муниципального округа от атаки ВСУ пострадало семь частных домовладений. Также повреждения получили четыре гражданских автомобиля. Два человека получили осколочные ранения разной степени тяжести и доставлены в Куйбышевскую районную больницу" , - написал губернатор.
Кроме того, БПЛА противника ударил по частному домовладению в городе Пологи, в доме выбиты стекла, повреждения получил микроавтобус, стоявший во дворе, добавил он. В селе Таврия Токмакского муниципального округа, на перекрестке трассы ЗапорожьеБердянск дрон противника пытался атаковать гражданские машины, обошлось без жертв, БПЛА был сбит на подлете, сообщил губернатор.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
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